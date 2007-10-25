В Украине в январе-июне 2007 года зарегистрированы более 8,7 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции

В Украине в январе-июне 2007 года зарегистрированы более 8,7 тысяч новых ВИЧ-положительных людей.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам противодействия ВИЧ/СПИД и другим социально опасным болезням Василий ПЕТРЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“На протяжении 6 месяцев этого года в Украине зарегистрированы более 8 тысяч 700 новых случаев ВИЧ-положительных - это 47 случаев ВИЧ-инфекции каждый день. Чрезвычайная проблема среди детей до 14 лет – только за 9 месяцев этого года в Украине официально зарегистрированы более 2,5 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции, 75 больных СПИД. К большому сожалению, за эти 9 месяцев трое детей умерли от СПИДа”, - сказал В.ПЕТРЕНКО.

По его словам, подавляющее большинство зарегистрированных - трудоспособного возраста. “Почти 90% относятся к наиболее трудоспособной возрастной группе от 18 до 49 лет, в том числе 16% составляют лица в возрасте от 18 до 24 лет и более 70% - в возрасте 25-49 лет”, - добавил он.

В.ПЕТРЕНКО также сообщил, что за 6 месяцев текущего года зарегистрированы 18,4% передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

“По оценкам экспертов, влиянию ВИЧ/СПИД подвергается 1,46% взрослого населения Украины. Это значительно больше, чем в России, где этот показатель составляет 1,1%, и Беларуси - 0,3%.”, - отметил председатель Комитета по вопросам противодействия ВИЧ/СПИД и другим социально опасным болезням.

По данным Европейского бюро Всемирной организации здоравоохранения, сейчас в Украине общее количество ВИЧ-положительных составляет около 400 тысяч человек.