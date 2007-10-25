Лидер Народно-демократической партии Украины Людмила СУПРУН не видит перспективы для создания демократической коалиции в парламенте.

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Л.СУПРУН, шансы для создания такой коалиции “остаются приблизительно 80 на 20, то есть 80%, что не будет создана и 20% - будет создана”. Она отметила, что коалиция между БЮТ и НУ-НС может быть создана, если “основные претенденты на должности откажутся от своих претензий”. По ее словам, при таком условии “эта коалиция какой-то период времени будет работать”.

Л.СУПРУН подчеркнула, что “даже, если положить на кон сегодня всю Украину, то, поверьте, они выберут себя и свои должности, а не страну, поэтому думаю они не будут отказываться от своих должностей”. Она не видит перспективы для создания такой коалиции, поскольку уже на сегодня возникает много противоречий между этими двумя политическими силами. По ее словам, если такая коалиция не будет создана, “то остается только один путь - Президент Украины должен взять на себя ответственность за ситуацию в стране, если Верховная Рада не будет сформирована и уже двигаться тогда наугад, только опираясь на общие принципы Конституции”. Она напомнила, что в законодательстве не урегулирован вопрос, что делать в ситуации, когда прошли досрочные выборы и их нельзя опять проводить на протяжении года, но коалиция в парламенте не сформирована.