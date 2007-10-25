Победа “Гражданской платформы” на выборах в Польше будет способствовать евроинтеграции Украины – эксперты

Победа оппозиционной партии “Гражданская платформа” на выборах в Польше будет способствовать евроинтеграции Украины.

Такое мнение сегодня в УНИАН во время заседания круглого стола на тему: “Досрочные парламентские выборы в Украине и Польше и формирование новых правительственных коалиций: уроки для политиков” выразил координатор Европейского коллегиума Польских и украинских университетов Иван ШЕРСТЮК (Польша).

"Новое правительство однозначно повлияет положительно на перспективы Украины на пути к Европе”, - сказал И.ШЕРСТЮК.

Он убежден, что лоббируя свои интересы через Польшу, Украина сможет отстаивать лучшие условия на переговорах с ЕС.

Также политический обозреватель, доктор политических наук Петр АНДРУСЕЧКО (Польша) считает, что позиция Польши при прошлом правительстве в ЕС была ослаблена, потому Польша была слабым партнером для Украины на пути интеграции.

“Польша позиционировала себя на периферии ЕС. Сейчас практически Польша возвращается в Европу и хочет играть активную роль в ее политике”, - сказал П.АНДРУСЕЧКО.

Он подчеркнул, что имея сильных партнеров в ЕС, Польша сможет лучше лоббировать интересы Украины.

В свою очередь, сопредседатель депутатской группы по связям с Польшей в ВРУ 5-го созыва, ведущий научный сотрудник института мировой экономики, профессор Владимир ПОЛОХАЛО считает, что создание в Украине демократической коалиции между БЮТ и НУ-НС, а также создание в Польше коалиции с участием “Гражданской платформы” будет способствовать появлению нового этапа в украинско-польских отношениях.

Он добавил, что для создания таких коалиций в Украине и Польше есть все основания.

“Есть все основания говорить о новом этапе, или новой вехе реальных содержательных отношений между Польшей и Украиной, которые будут наполнены тем содержанием, которое определяет стратегическое партнерство", – сказал В.ПАЛОХАЛО.

Он отметил, что внимательно изучил программу “Гражданской платформы” и увидел, что в ней есть очень много общего с коалиционным соглашением, которое подписано между БЮТ и НУ-НС.

“Я не вижу больших расхождений, а вижу очень много похожего между настоящими документами, потому наконец от вербального и виртуального этапа отношений мы перейдем к содержательному и реальному”, - подчеркнул он.