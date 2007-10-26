Группа Лакталис усиливает свои позиции на украинском рынке цельномолочной продукции

09:39, 26 октября 2007
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Группа Лакталис (Groupe Lactalis)  заключила соглашение с ООО «Молочный дом» («Фанни» ) на предмет покупки предприятия.

ООО «Молочный Дом» производит и  продает продукцию под торговой маркой «Фанні».  Предприятие владеет заводами в  Павлограде   и в Винницкой области.   Имеет 10 филиалов  во всех регионах Украины.

ООО «Молочный дом» производит  35 000 тонн продукции в год. Товарооборот составляет около  50 миллионов долларов.

В Украине Группа присутствует с 1996 г.  Перерабатывает более 130  млн литров молока, производит более 60 000 тонн продукции под маркой Президент, Билосвит, Лактония,  товарооборот 100 миллионов долларов.

На предприятиях Группы в  Украине работает 1 500 человек

Группа Лакталис, вторая молочная компания  в мире, владеет 124 заводами, 46 из которых находится за пределами Франции.

В 2007 году товарооборот группы составит приблизительно  11,7  млрд.долларов.

Объединение этих двух предприятий в Украине приведет к образованию компании-лидера  цельномолочной продукции, входящего в первую тройку молочных предприятий страны.

Контактное лицо:

Светлана ЗЕНЧЕНКО,

PR-менеджер

e-mail: svetlana.zenchenko@lactalis.com.ua

 

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