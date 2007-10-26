Группа Лакталис усиливает свои позиции на украинском рынке цельномолочной продукции
Группа Лакталис (Groupe Lactalis) заключила соглашение с ООО «Молочный дом» («Фанни» ) на предмет покупки предприятия.
ООО «Молочный Дом» производит и продает продукцию под торговой маркой «Фанні». Предприятие владеет заводами в Павлограде и в Винницкой области. Имеет 10 филиалов во всех регионах Украины.
ООО «Молочный дом» производит 35 000 тонн продукции в год. Товарооборот составляет около 50 миллионов долларов.
В Украине Группа присутствует с 1996 г. Перерабатывает более 130 млн литров молока, производит более 60 000 тонн продукции под маркой Президент, Билосвит, Лактония, товарооборот 100 миллионов долларов.
На предприятиях Группы в Украине работает 1 500 человек
Группа Лакталис, вторая молочная компания в мире, владеет 124 заводами, 46 из которых находится за пределами Франции.
В 2007 году товарооборот группы составит приблизительно 11,7 млрд.долларов.
Объединение этих двух предприятий в Украине приведет к образованию компании-лидера цельномолочной продукции, входящего в первую тройку молочных предприятий страны.
Контактное лицо:
Светлана ЗЕНЧЕНКО,
PR-менеджер
e-mail: svetlana.zenchenko@lactalis.com.ua