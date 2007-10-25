Благотворительный фонд Надежды и Добра обеспечивает специальные учебные заведения сурдотехнической аппаратурой

Всеукраинский благотворительный Фонд Надежды и Добра предоставляет специальным учебным заведениям звукоусилительную сурдотехническую аппаратуру и слухоречевые тренажеры.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель правления фонда Валентина ДОВЖЕНКО.

В.ДОВЖЕНКО сообщила, что Фонд Надежды и Добра помогает детям с недостатками слуха.

Фонд уже передал 22 школам-интернатам звукоусилительную сурдотехническую аппаратуру и слухоречевые тренажеры. Стоимость этого оборудования - около 1 млн. грн.

Также в агентстве состоялось подписание меморандума о передаче еще 10 учебным заведениям подобной аппаратуры. Его подписали В.ДОВЖЕНКО, управляющий партнер компании “ХХI век” Олег САЛМИН, доктор технических наук, руководитель научно-производственного предприятия “Вабос” Борис МОРОЗ, представитель “Фаворит плюс” Татьяна ПЛЕСКАЧ и директор «ПростоФинанс» Марк РЭЙ.

По словам В.ДОВЖЕНКО, такое оборудование способствует полноценному обучению детей, существенно расширяет их слуховой диапазон, помогает улучшить умственные и коммуникативные способности.

Как отметил на пресс-конференции Б.МОРОЗ, его предприятие разработало компьютерную сурдосистему с программой “Живой звук”.

Стоимость одного комплекта такой сурдосистемы, в зависимости от комплектующих и функций, составляет от 11 до 22 тыс. грн. Есть также зарубежные аналогичные системы, но они значительно дороже.

На пресс-конференции одной из школ-интернатов был вручен комплект компьютерной сурдосистемы с программой “Живой звук”.

Первый комплект такого оборудования был поставлен в этом году детскому учебному заведению №582 Днепровского района Киева.

“С помощью этой системы глухие дети учатся говорить, а если они будут уметь выразить свое мнение, мы дадим детям лучшее, что есть в жизни - ощущение общения”, - сказала В.ДОВЖЕНКО.