Эксперты считают необходимым принять изменения к Конституции, однако выступают за разные процедуры их внесения

Кандидат юридических наук, доцент Вячеслав ЯКУБЕНКО считает, что изменения в Конституцию необходимо внести, однако должна быть определена новая процедура их принятия.

Такое мнение он выразил на заседании круглого стола на тему: “Конституционная реформа: взгляд общественности”, который состоялся сегодня в УНИАН.

В.ЯКУБЕНКО считает, что Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО хочется вернуть хотя бы часть полномочий, которые раньше были предусмотрены в Основном Законе. Однако, по мнению эксперта, за проект изменений к Конституции, который бы предусматривал расширение полномочий главы государства, вряд ли проголосуют 300 народных депутатов. Он отметил, что, исходя из этого, главе государства необходимо будет договариваться с Партией регионов и КПУ. Эксперт не исключает, что те, в обмен на голосование, могут ставить вопрос о статусе русского языка и невозможности вступления Украины в НАТО.

В свою очередь, кандидат юридических наук, правовой советник ВОО “Альянс “Майдан” Александр СЕВЕРИН считает, что изменения к Конституции должны приниматься Конституционной ассамблеей или Национальным собранием. По его словам, Украине необходимо принять “Конституцию с человеческим лицом”. В то же время А.СЕВЕРИН отметил, что должны быть установлены преграды, которые не будут позволять путем принятия законов “выхолащивать ее положения”. По его словам, Конституция должна быть более четкой, более конкретной. А.СЕВЕРИН также считает целесообразным определить принципы толкования Основного Закона.

В то же время независимый эксперт по вопросам защиты прав человека Людмила КОВАЛЬ считает, что необходимо расширить функции Конституционного Суда Украины. По ее словам, на сегодня КС является “арбитром между разными ветвями власти, по сути, он обслуживает власть”. Она убеждена, общественным организациям нужно предоставить право обращаться в Конституционный суд за разъяснениями законодательства.

Л.КОВАЛЬ считает “категорически нецелесообразным поручать политикам творить Конституцию”, поскольку “они опять вылепят нам какого-то монстра”. Она поддерживает идею создания Конституционной ассамблеи, которая объединит юристов, представителей общественных правозащитных организаций.

Советник по правовым вопросам Сети гражданского действия в Украине Александр ВИННИКОВ считает, что новую Конституцию или изменения к ныне действующей нельзя принимать по уже установленной процедуре, “или ночью и написанной на колене”. Он считает, что принятие новой Конституции только парламентом является неприемлемым с точки зрения прав и свобод граждан. В то же время он предостерег от “излишних надежд на принятие Конституции на референдуме, поскольку тогда какие-то альтернативные варианты не рассматривается и поэтому возможно набрасывание определенных норм обществу, в которых, как правило, и кроется дьявол”.

В то же время исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир ЯВОРСКИЙ считает, что политики никогда не самоустранятся от процесса подготовки и принятия Конституции. “Поэтому идея Конституционной ассамблеи является довольно утопичной, потому что политики не будут самоустраняться от этого процесса”, - отметил он. По мнению эксперта, если при этом политики не учтут интересы общественности, то такая Конституция будет “обречена на провал”, поскольку повторится политреформа-2004. В.ЯВОРСКИЙ убежден, что выход из этой ситуации может быть единственный - “необходимо найти баланс этих двух интересов”.

Заместитель директора Центра судейский студий Андрей АЛЕКСЕЕВ считает, что принимать “Конституцию необходимо исключительно всенародным референдумом”. По его словам, этот референдум должен объявлять Президент Украины и выносить как президентский проект Конституции. По его словам, “именно Президент имеет мандат от всего народа, а не отдельный депутат”.

А.АЛЕКСЕЕВ считает, что новую редакцию Основного Закона должен разрабатывать узкий круг специалистов - не более 10 человек.

По его мнению, до вынесения на референдум проект Конституции Украины должен был быть обсужден на Конституционной ассамблее. По его словам, Конституция “должна быть достаточно сконцентрирована” и направлена на защиту основных прав людей.