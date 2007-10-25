Юрфирма Marks & Sokolov открыла офис в Киеве

Международная юридическая фирма «Marks & Sokolov, LLC» открыла офис в Киеве - «Marks, Sokolov & Burs, LLC».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил основатель и управляющие директор фирмы Брюс МАРКС.

По словам управляющего киевским офисом Джина БРЕДА, компания намерена заниматься вопросами оценки правовых и корпоративных рисков, международными дистрибьюторскими вопросами, а также договорами купли-продажи, финансирования, вопросами международных инвестиций и управления недвижимостью.

«Нашими возможностями мы хотим помочь установлению права в Украине, показать бизнесу, который тут работает, что существуют какие-то другие системы решения конфликтов, альтернативные системы, которые может быть не существуют в Украине, но существуют за границей, и при соответствующих обстоятельствах мы можем решить эти конфликты посредством юридических судебных систем, которые работают уже несколько десятков лет», - отметил Д.БРЕД.

Он считает, что чем чаще украинские компании обращаются в иностранные суды, тем отчетливее видна разница между тем, как относятся иностранные суды к рассмотрению дел и как относятся к этому украинские суды.

Негативные тенденции в работе украинских судов, по мнению Д.БРЕДА, такие же как и в работе судов стран СНГ. «Раньше судебная система не была предназначена для решения вопросов рыночных отношений. И система в целом и судьи не воспринимают идею рыночных взаимоотношений. Есть также проблемы в процедурном праве, которое делит большие вопросы на их составляющие и в комплексе вопрос не получается решить. Кроме того, в некоторых случаях судебная система подвержена влиянию - как политическому, так и финансовому», - считает Д.БРЕД.

На сегодняшний день, «Marks, Sokolov & Burs, LLC» работает с двумя адвокатами в Украине и за год планирует увеличить их число до 5-8 человек. Руководство компании не называет клиентов, с которыми работала и работает, а также не сообщает количества и стоимости проведенных сделок. Вместе с этим, в пресс-релизе компании сообщается, что московский офис «в период 2006-2007 год провел более 15 сделок общей стоимостью около 500 млн. долл».

Справка УНИАН. «Marks & Sokolov, LLC» - "Маркс и Соколов" - международная юридическая фирма с офисами в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), в Москве (Россия) и в Киеве (Украина).

Основными направлениями деятельности фирмы является предоставление юридических консультаций по вопросам международной торговли и корпоративного права, а также представление интересов клиентов в судах и международных арбитражах в США, России, Швеции, Швейцарии, Англии, на Кипре и в других странах мира.

Одной из центральных сфер деятельности фирмы является юридическая поддержка западных компаний, осуществляющих предпринимательскую деятельность в России и в Украине, и российских и украинских компаний, занимающихся бизнесом за рубежом.