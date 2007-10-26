ВОО «Служба защиты детей» призывает органы власти пересмотреть постановление правительства об опекунстве

Всеукраинская общественная организация “Служба защиты детей” обратилась в Кабинет Министров Украины, Генеральную прокуратуру Украины, Секретариат Президента Украины, к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека по поводу необходимости приостановить действия постановления правительства от 17 октября 2007 года «Вопросы организации выполнения законодательства об опеке, попечительстве над детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской заботы».

Об этом сообщила на пресс-конференции в агентстве УНИАН сопредседатель этой организации Людмила ВОЛЫНЕЦ.

По ее словам, данное постановление противоречит законодательству Украины, в частности, четырем статьям Семейного кодекса и шести статьям Гражданского кодекса Украины.

Как сказала Л.ВОЛЫНЕЦ, постановлением предусмотрено, что ребенок 7 лет, который находится на попечении, должен составлять письменное согласие на отчуждение жилья. Л.ВОЛЫНЕЦ считает, что ребенок в таком возрасте не может определить, нужно ли ему жилье, которое осталось от родителей. По ее словам, такая норма может стать также причиной злоупотреблений - принуждения в отношении ребенка.

Она сообщила, что на сегодняшний день эта проблема и так является не полностью решенной, поскольку в 2006 году почти 120 детей находились в приютах как дети, что утратившие жилье в результате преступных действий взрослых.

Сопредседатель ВОО “Служба защиты детей” заметила, что постановлением расширен перечень тех родителей, которые на сегодняшний день должны утратить право на воспитание своего ребенка по решению суда. По ее словам, речь идет о родителях с умственными и психическими расстройствами. Как сказала Л.ВОЛЫНЕЦ, речь идет о медицинских диагнозах, которые никогда в юридической практике не удостоверялись решениями судов и не могут удостоверяться.

По словам Л.ВОЛЫНЕЦ, постановлением также предусмотрено, что акт о беспризорности ребенка может служить юридическим документом, на основании которого над ребенком устанавливается опека, то есть, когда ребенок попал в приют или был изъят с улицы, то на такого ребенка органами внутренних дел составляется акт о беспризорности.

В прошлом году в приютах для несовершеннолетних находилась 21 тысяча детей, из них 16 тысяч (76%) - дети, которые имеют семью (25% имеют полную семью, 52% - неполную семью). Она считает норму постановления по этому поводу противозаконной.

Л.ВОЛЫНЕЦ «достаточно дискуссионным» назвала вопрос об ограничении возраста опекуна - не родственника пенсионным возрастом (для женщин - 55 лет, для мужчин – 60 лет). По ее словам, согласно статистике, 60% детей воспитываются опекунами пенсионного возраста.

Она отметила, что Всеукраинская общественная организация “Служба защиты детей” считает, что это постановление должно быть приостановлено и пересмотрено “на предмет его отмены или приведения в соответствие с законодательством Украины”.