Интернет Ассоциация Украины призывает правительство отменить постановление о доступе к конфиденциальной информации граждан

Интернет Ассоциация Украины призывает Кабинет Министров Украины немедленно отменить постановление от 26 сентября 2007 г. №1169 «Об утверждении Порядка получения разрешения суда на осуществление мероприятий, которые временно ограничивают права человека, и использование полученной информации» как противоречащее Конституции Украины, нарушающее основные права и свободы человека.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель правления Ассоциации Татьяна ПОПОВА.

В частности, по ее словам, постановление определяет процедуру получения разрешения суда на осуществление негласного проникновения в жилище, другое владение лица, применение технических средств добывания информации, снятие ее с каналов связи, установку контроля за перепиской, телефонными разговорами, телеграфной и другой корреспонденцией лиц, а также использование информации, полученной во время осуществления мероприятий.

Т.ПОПОВА отметила, что анализ указанного постановления свидетельствует, что документ не отвечает общим принципам безусловного соблюдения конституционных прав граждан при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий и нарушает сами принципы оперативно-розыскной деятельности, предусматривает вмешательство и изменение некоторых процедур правосудия, а также нарушает принцип верховенства права.

“Данное постановление противоречит нормам Конституции, пытается изменить и «дописать» законы Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О судоустройстве Украины». Особенно беспокоит введение нового для украинской юриспруденции принципа: «Порядок применяется в случае, если другое не предусмотрено законом», - сказала Т.ПОПОВА.

Она отметила, что в соответствии с Основным Законом в Украине действует принцип верховенства права, закрепленный в ст.6: „Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных этой Конституцией рамках и в соответствии с законами Украины” и ст.19: „Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины”.

По убеждению председателя правления Интернет Ассоциации, положения постановления разрушают основы законного судопроизводства, заменяя мотивированное решение суда, которое принимается в соответствии с действующим законодательством Украины, на «разрешение», которое принимается единолично председателем апелляционного суда без соблюдения соответствующих процедур и фактически не подлежит никакому контролю в связи с его так называемой «полной секретностью».

“К большому сожалению, принятие этого постановления не получило никакой правовой оценки ни со стороны Министерства юстиции Украины, ни со стороны Генеральной прокуратуры Украины, ни со стороны Верховного Суда Украины, ни со стороны Верховной Рады Украины, что является симптомом полного разрушения правовых отношений в Украине”, - убеждена она.

Т.ПОПОВА отметила, что с учетом вышеупомянутого, Интернет Ассоциация Украины направила соответствующие письма с требованием немедленно отменить этот документ в Минюст, Госкомитет по вопросам предпринимательства, Генпрокуратуру, Верховный Суд Украины, Кабмин, Уполномоченному по правам человека, а также открытое письмо к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

*** Интернет Ассоциация Украины объединяет более 80 предприятий и организаций, которые работают в области информационных технологий и телекоммуникаций.