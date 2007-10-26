Поставщики товаров и услуг для государственных нужд требуют изменений в системе госзакупок

Ассоциация предпринимателей и промышленников – поставщиков товаров, работ и услуг для государственных нужд подготовила открытое письмо, в котором требует изменения системы государственных закупок.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Ассоциации Владимир ДОБРОСКОК.

По его словам, это касается внесения изменений в работу Межведомственной комиссии по вопросам госзакупок при Антимонопольном комитете и изменений в закон о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства.

«Ко мне неоднократно обращались предприниматели, которые сегодня страдают при поставках товаров под госзакупки для детских садов, школ, больниц», - заявил В.ДОБРОСКОК.

По его словам, одной из проблем в работе Межведомственной комиссии является неоперативное реагирование на изменение цен на рынке. Комиссия может рассматривать запрос поставщика товара относительно изменения цены около 2-х месяцев, по прошествии которых цены на рынке уже опять растут. «Когда идет утверждение цены на поставляемую продукцию, то идет опоздание до двух месяцев, а за два месяца, мы все знаем, как могут подняться цены на продукты питания, горюче-смазочные материалы», - сказал он.

По мнению В.ДОБРОСКОКА, такая ситуация возникла в связи с загруженностью Межведомственной комиссии, которая должна рассматривать вопросы не только ценообразования, но и ограниченного участия в тендерах, жалобы на организаторов торгов и др. «У нее времени на качественное рассмотрение этих документов не хватает», - сказал он.

Он считает, что в Украине должна быть структура, которая бы помогала предпринимателю и заказчику быстро реагировать на изменения цен.

По словам советника президента Ассоциации по юридическим вопросам Марины МАШКОВСКОЙ, Ассоциация предлагает создать уполномоченный орган при правительстве с функциями повышенного госконтроля за сферой госзакупок, а также разделить функции подготовки заключений по изменению цен и выводов по жалобам на процедуру тендера.

Кроме того, Ассоциация предлагает создать специальный орган, который бы занимался только мониторингом цен продукции и услуг на рынке.

Как отмечают в Ассоциации, необходимо внести уточнение в толкование некоторых сроков и положений законодательства в сфере государственных закупок на законодательном уровне.

Как говорилось на пресс-конференции, из-за несовершенной организации процедуры госзакупок зачастую отменяются тендеры либо же их победители не выполняют условий тендера, поскольку ставят на товары для участия в торгах демпинговые цены. Таким образом, госзакупки срываются, от чего, в первую очередь, страдает социальная сфера, школы, детские сады и больницы.