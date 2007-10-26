БЮТ в Вышгородском горсовете обеспокоен возможным отчуждением 817 га территории города

Депутаты от фракции БЮТ городского совета Вышгорода (Киевская обл.) обеспокоены возможным отчуждением 817 га территории города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава фракции БЮТ Вышгородского городского совета Валентина ПАРЧУК сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, на 30 октября этого года запланировано второе пленарное заседание 12-й сессии Вышгородского городского совета, посвященное исключительно земельным вопросом. «На сессии планируется рассмотреть проект решения относительно изменения целевого назначения земельного участка общей площадью 620 га на территории Вышгородского городского совета под жилищную застройку. Земельный участок находится в пользовании военной части Внутренних войск МВД Украины. Данный участок без проведения конкурса планируется передать фирме «Золотые ворота». При этом ходатайство о предоставлении разрешения на изменение целевого назначения этой территории исходит от командира воинской части ВВ МВД Олега ГАРЧИ, тогда как подобные ходатайства должны направляться руководством МВД. Также проект решения по данной территории, подготовленный исполнительным комитетом Вышгородского городского совета, содержит грубые процедурные нарушения регламента роботы горсовета», - отметила В.ПАРЧУК.

По ее словам, в проекте решения об изменении целевого назначения 620 га территории города говорится о строительстве на этом участке торгово-развлекательного комплекса. «Отвод под строительство торгово-развлекательного комплекса участка площадью 620 га не может не вызывать удивления, так как очевидно, что для строительства комплекса будет достаточно значительно меньшей территории», - подчеркнула депутат.

Она также сообщила, что мэр Вышгорода заявил о решение жилищных проблем жителей города за счет отчисления 10% от стоимости строительства комплекса в бюджет города. При этом, по словам В.ПАРЧУК, проект строительства жилья для жителей Вышгорода депутатам горсовета представлен не был. «Все планы по решению жилищных вопросов озвучены мэром Вышгорода только на словах», - добавила она.

Кроме того, по мнению депутата, еще одним проблемным вопросом является проект решения об установлении черты города Киева на границе с Вышгородом, согласно которому столице передается земельный участок общей площадью 182,7 га.

«При этом взамен Вышгород получает только 40 га земли от Киева, что явно противоречит интересам жителей города», - сказала В.ПАРЧУК.

По ее словам, фракция БЮТ Вышгородского горсовета также обеспокоена вопросом о предоставлении разрешения на подготовку материалов согласования места расположения кооператива «Союз социального развития Вышгорода» на земельном участке площадью 10 га. «Территория, на которую претендует кооператив, расположена в зоне многолетних лесных насаждений и является любимым местом отдыха жителей города», - уточнила депутат.

Подытоживая, В.ПАРЧУК заявила, что все перечисленные факты нельзя выносить на голосование сессии Вышгородского горсовета как не отвечающие интересам жителей города. «Фракция БЮТ выступает за проведение прозрачных конкурсов на отведение земельных участков в Киевской области и будет блокировать незаконные решения по землеотводу», - отметила В.ПАРЧУК.