Третьего ноября в Киеве состоится юбилейный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Ольжича

Третьего ноября в Доме учителя в Киеве состоится юбилейный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения участника украинского освободительного движения, выдающегося общественно-политического деятеля, ученого, поэта и публициста Олега Ольжича.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил его сын Олег КАНДЫБА, который прибыл в Украину из Канады 27 октября.

В юбилейном вечере будут принимать участие народные артисты Украины Галина ЯБЛОНСКАЯ, Лариса ХОРОЛЕЦ и другие.

Накануне, 31 октября в Национальном университете им. Т.Г.Шевченко состоится круглый стол, посвященный О.Ольжичу.

О.КАНДЫБА планирует провести встречи в разных высших учебных заведениях, в том числе и в Житомире, где родился его отец.

Будет работать передвижная выставка фотографий о жизни и творчестве О.Ольжича.

8-11 ноября состоится десятая Киевская международная книжная ярмарка «Книжный мир», посвященная 100-летию О.Ольжича.

Справка УНИАН. О.Ольжич, настоящее имя и фамилия которого Олег Кандыба, - сын поэта Александра Олеся, родился 21 июля 1907 года в Житомире. В 1923 г. семья Кандыб эмигрировала. О.Ольжич учился в Карловом университете в Праге, специализировался по истории, в частности, археологии. Снискал мировое признание своими исследованиями достопримечательностей Трипольской культуры. С начала 30-х годов становится известным как поэт.

В 30-х годах О.Ольжич посвящает себя украинской национальной освободительной борьбе, вступает в ОУН. Как заместитель председателя Провода ОУН О.Ольжич руководит построением сети ОУН, организует административную, общественную и политическую жизнь, в частности, Украинский национальный совет в Киеве, принимает участие в создании газеты «Українське слово».

В декабре 1941 года немцы запретили выход «Українського слова», сотрудники газеты были арестованы и вскоре казнены.

В мае 1944 года О.Ольжич за подпольную антинемецкую деятельность было арестован во Львове, а в июне замучен в концлагерной тюрьме в Саксенгаузене.