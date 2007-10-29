Депутат Шевченковского райсовета Киева Комов выступает за реформирование системы выборов в местные советы

Депутат Шевченковского районного совета Киева Виталий КОМОВ выступает за реформирование системы выборов в местные советы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В.КОМОВ считает, что система выборов в местные советы по “закрытым” партийным спискам вредна для местных общин. “Партийная система выборов на местном уровне - это удавка для местного самоуправления, а значит, для 47 млн. жителей Украины”, - сказал он. Депутат считает, что перевыборы мэров городов, в частности Киева и Харькова, ничего существенно не изменят. По его мнению, необходим системный подход в реформировании местного самоуправления.

По словам В.КОМОВА, для устранения “диктата партийной системы” нужны не только новые люди, необходимо “усилить народ на местах”. Депутат считает, что в первую очередь следует подготовить и принять новый закон о местном самоуправлении. Также, по его мнению, стоит изменить систему выборов в местные советы, сделать субъектом избирательного процесса органы самоорганизации населения (например, от 5 тысяч избирателей). В.КОМОВ предлагает подготовить концепцию системы управления Киевом как составную часть Устава территориальной общины (основа системы – дома, кварталы, микрорайоны). Кроме этого, он призывает усовершенствовать закон о столице, а также наработать современный Устав территориальной общины на базе четких правил непосредственного участия членов общины в управлении.