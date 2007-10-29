30 октября 2007 года в 11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция

на тему "Банкротство по-украински"

С середины июня 2007 года акционеры ОАО «Племзавод «Дзвінкове» (Васильковский р-н Киевской обл.) пытаются вывести из кризиса предприятие. Этому препятствует бывший председатель правления ОАО, местный аграрный магнат Петр Верес. Дело в том, что после изменения состава акционеров были вскрыты факты искусственного банкротства предприятия и крупные финансовые хищения.

В пресс-конференции принимают участие: акционер ВАТ "Племенной завод Дзвинкове" (держатель контрольного пакета акций) Бондарчук Юрий Викторович и юрисконсульт Ярощук Петр Андреевич, готовый прокомментировать ситуацию с правовой точки зрения. На пресс-конференции будут предоставлены материалы следствия, судебные решения и договора между предприятиями, благодаря которым у ВАТ "Племенной завод Дзвинкове" возникла кредиторская задолженность и значительно сократились активы.

История конфликта:

В начале текущего десятилетия семь коровников ОАО «Племзавод «Дзвінкове» были проданы сельскохозяйственному ОАО «Кожуховское», которое в 2003 г. приобрела киевская зерноторговая группа «Сельхозпродукт». По прошествии двух лет руководство «Дзвінкового» во главе с Петром Вересом решило через суд оспорить эти сделки, заявив, что имущество бывшим руководством было отчуждено незаконно. В свою очередь Юрий Бондарчук утверждает, что они являлись добросовестными покупателями.

В начале 2006 г. Петр Верес обратился в областной Хозсуд с требованием признать возглавляемое им «Дзвінкове» банкротом на том основании, что его кредиторская задолженность составляла 1,4 млн грн., а имущества осталось всего на 1,2 млн грн. В процессе процедуры банкротства вся власть на племзаводе перешла к комитету кредиторов, главенствующим из которых по стечению обстоятельств оказалось контролируемое Петром Ивановичем ЧП «Агрофирма «Даниловская», предъявившее финансовые претензии на сумму 310 тыс. грн.

Некоторую ясность в ситуацию внес Верховный суд Украины, который в феврале 2007 г. прекратил процедуру банкротства, отправив дело на повторное рассмотрение. На собрании акционеров был назначен новый руководитель – Валентин Овчинников. Однако оппоненты Юрия Бондарчука утверждают, что у них имеются определения судов, свидетельствующие о том, что принятые на собрании решения нелегитимны. Более того, после всех выплат кредиторских задолженностей предприятия, суд первой инстанции находит «неучтенный долг» в размере 1842 грн. На основании этого предприятие было вновь объявлено банкротом, а ликвидатором назначен юрист, официально обслуживающий бизнес П.Вереса.