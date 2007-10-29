Всеукраинская экологическая лига считает целесообразным создать на базе полигона ТБО №5 мусороперерабатывающий завод

Первый заместитель председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяна ТИМОЧКО считает целесообразным создать на базе полигона твердых бытовых отходов № 5 ОАО «Киевспецтранс» мусороперерабатывающий завод.

Такое мнение Т.ТИМОЧКО выразила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Уже принято решение о строительстве в спальном районе Троещина мусоросжигательного завода, но целесообразнее было бы построить завод по переработке, а не сжиганию мусора, на полигоне №5», - сказала Т.ТИМОЧКО.

По ее мнению, в Украине отсутствует государственная политика по обращению с твердыми бытовыми отходами. «А политика должна начинаться с производителя – какую он использует тару для своей продукции, и заканчиваться процессом утилизации отходов», - считает представитель Всеукраинской экологической лиги.

Т.ТИМОЧКО также сообщила, что эксперты Всеукраинской экологической лиги подготовили комплекс мер по реабилитации территорий и граждан, проживающих в непосредственной близости от мусорных свалок. Она уточнила, что такая инициатива была направлена в кабинет Министров Украины.

В свою очередь, председатель Европейской экологической комиссии Ярослав МИСЯЦЬ отметил, что жители сел, расположенных в зоне деятельности полигона №5, требуют проведения независимой экспертизы совместно с правоохранительными органами по факту остановки и возобновления деятельности полигона №5. По их мнению, необходимо также расследовать факты неэффективного использования средств, выделяемых из городского бюджета Киева на содержание и переоснащение полигона.

«Мы обратились с запросами, но ни на один из них не получили ответа. Для нас информация о том, как используются деньги, как работает полигон и в каком объеме туда свозится мусор, является закрытой», - сказал Я.МИСЯЦЬ.

Между тем, директор ОАО «Киевспецтранс» Николай БОГДАНОВИЧ уточнил, что на полигон №5 свозится около 600 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год, в том числе 17% - из Киева. Н.БОГДАНОВИЧ также предложил местным жителям и активистам общественных организаций провести совместную встречу, чтобы проинформировать о работе полигона №5.

Как сообщал УНИАН, в июле 2007 года Киевская городская государственная администрация утвердила проект реконструкции и технического переоснащения полигона ТБО №5. Так, в перечне основных технико-экономических показателей проекта указывалось, что сметная стоимость реконструкции полигона (в ценах 2006 г. с учетом НДС) составляет 69,153 млн. грн., в т.ч. строительно-монтажные работы (без НДС) – около 23 млн. грн. Кроме того, на материально-техническое обеспечение подразделений пожарной охраны предусмотрены 966 тыс. грн. (с учетом НДС); на закупку природного газа и электроэнергии (с учетом НДС) – 342 тыс. грн.

Деятельность полигона твердых бытовых отходов №5 ОАО «Киевспецтранс» была временно запрещена Государственной экологической инспекцией Украины решением №6 от 23.02.2007 г. из-за нарушения природоохранного законодательства. Министерство охраны окружающей среды 3 марта 2007 года разрешило возобновить производственную деятельность на полигоне твердых бытовых отходов № 5 ОАО «Киевспецтранс».

По результатам проверок полигона №5, которые проводила Госэкоинспекция в течение осени и зимы 2006-2007 гг., было установлено, что эксплуатация полигона проходит вопреки экологическим нормам и украинскому законодательству. В частности, без соответствующей документации и заключения экологической экспертизы строится станция по выпариванию фильтрата. На полигоне размещаются отходы без разрешения, без учета лимитов и в нарушение режима эксплуатации. Минприроды выдвинуло «Киевспецтрансу» и Киевской горгосадминистрации ряд требований, отметив, что разрешение на возобновление работы полигона может быть получено только после того, как будут устранены выявленные нарушения. При этом факты устранения недостатков должны быть подтверждены документально.

Полигон № 5 расположен вблизи с. Подгорцы Обуховского района Киевской области.