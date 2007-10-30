Вся правда о скандальном деле «Пенчук против Колесникова». Как начиналось «уголовное дело», которое должно было подтолкнуть политическую карьеру Луценко. Как монтировалась «доказательная база». Что обещал и что делал Луценко. Почему именно Колесников оказался в СИЗО. Шантаж и угроза – стиль Луценко. «Или ты обвиняешь Колесникова, или сам отвечаешь по полной!» - почему в Украине до сих пор процветает вседозволенность фаворитов. Паутина в МВД Луценко, быстро подмявшая Пенчука.

Эта история имела большой резонанс. И в какой-то мере она послужила мощной стартовой площадкой для экс-министра Луценко. Именно «дело Пинчук против Колесникова» позволило соратникам Луценко раздуть вокруг «шефа» два неправдоподобных мифа. Первый: он (Луценко) – борец. С коррупцией. С бандитизмом. С фин/преступлениями. Второй – только он спасет Украину. Не Ющенко, не Тимошенко, но только он – Юра Луценко. Чистая ложь, как всегда, стала «правдой», а собственно правда никого не интересовала. И может быть, по древней украинской традиции, все было бы спущено на тормозах. Но…

Одним из самых резонансных и скандальных стало «дело Бориса Пенчука». Этого человека шантажом и запугивания сделали едва ли не «козырной картой Луценко», который намеревался ударить по ряду крупных бизнесменов и в качестве «отступных» получить солидные деньги. Изначально понимая, что настоящей «доказательной базы» нет, Луценко, применяя методы психофизического воздействия, сломал Пенчука, закрыл его семью под домашним арестом и… использовал его историю, чтобы утроить «многомесячную отсидку в СИЗО» Бориса Колесникова. Это была чистейшая провокация, ложь, которая позволила Луценко доказать президенту свою влиятельность, напугать украинский бизнес и хорошо заработать. Сегодня Борис Пенчук готов рассказать правдивую историю «от и до». Герои – Борис Колесников, который должен был стать показательной жертвой. Юрий Луценко, который цинично и жестоко давил семью Пенчука, надеясь получить свою. Оборотни в погонах, которые выполняли преступные приказы. Ответы будут даны на самые непростые вопросы: 1) что же на самом деле произошло между Колесниковым и Пенчуком; 2) кто такой Луценко и с чем его едят? 3) как Луценко добивается «признательных» показаний; 4) сколько стоит молчание или что такое негласный домашний арест по-украински.

Почему именно сегодня Пенчук готов говорить о Луценко? Только потому, что Луценко настойчиво продвигает себя в силовики. Более того, Луценко вынуждает (публичным шантажом) президента создать некое «Национальное бюро расследований», чтобы затем возглавить его.

Сегодня, 30 октября в 15.30 в УНИАН