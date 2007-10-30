Компания Capita презентовала пакет услуг ”Персональный финансовый советник”

30 октября 2007 года состоялась пресс-конференция на тему "Эффективное управление персональными финансами: один в поле не воин?", во время которой компания Capita представила новый продукт на украинском рынке финансовых услуг для индивидуальных клиентов (физических лиц) - уникальный пакет услуг "Персональный финансовый советник".

По словам управляющего партнера компании Capita Сергея ЦЫБУЛЬСКОГО, в Украине еще достаточно силен стереотип, что иметь собственного финансового консультанта могут позволить себе только очень богатые люди.

Миссия компании Capita состоит в том, чтобы обеспечить клиентов всем необходимым для принятия правильных финансовых решений в любой жизненной ситуации, а также развеять миф о заоблачной дороговизне услуг финансовых консультантов.

"Представляя интересы своих клиентов (а не финансовых учреждений), компания Capita обеспечивает их незаангажированными рекомендациями в области управления персональными финансами, занимается разработкой, реализацией и сопровождением индивидуальных финансовых решений. Совместно с нашими клиентами сотрудники компании создают и развивают их индивидуальную финансовую концепцию, соответствующую образу жизни, текущим потребностям, возможностям, долгосрочным финансовым целям", - подчеркнул Сергей ЦЫБУЛЬСКИЙ.

По его словам, компания Capita владеет достоверной информацией о сотнях предложений от банков, страховых компаний, инвестфондов, включая ту, которая не всегда доступна "простым смертным" (скрытые платежи, реальные ставки, информация о состоянии компаний, рекламные трюки и т.д.).

"Сегодня более тысячи финансовых учреждений в Украине предлагают десятки тысяч вариантов страховок, кредитных программ, способов сохранить и приумножить средства. Как не запутаться и выбрать именно то, что нужно Вам? Где взять на это время? Кто поможет сделать так, чтобы Вы не переплачивали за кредит и страховку, чтобы не только заработанные Вами деньги, но и все Ваши активы работали на Вас и работали оптимально?" - отметил Сергей ЦЫБУЛЬСКИЙ.

"В зависимости от запросов наших клиентов, мы подбираем для них оптимальный кредит, страховку, программу инвестирования или разрабатываем комплексную концепцию, связывающую доступные на текущий момент финансовые инструменты. Используя экспертные знания, мы индивидуально подбираем для своих клиентов оптимальные финансовые продукты из полного спектра представленных на рынке финансовых программ. В каждом из случаев, это будет лучший, сделанный "под клиента" финансовый продукт, за который он не переплачивает ни копейки, экономя при этом время и силы для своих близких или любимого дела", - сказал Сергей ЦЫБУЛЬСКИЙ.