Киевляне признали Шевченковский район лучшим в столице по качеству предоставления услуг - исследование

Киевляне признали Шевченковский район лучшим в столице по качеству предоставления услуг.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь ШЕВЛЯКОВ, который презентовал результаты исследования «Лучший район Киева».

Изучение общественного мнения жителей столицы об уровне услуг, которые им предоставляются, проводилось путем анкетирования. Всего анкеты заполнили 4 тысячи киевлян - по 400 человек из каждого района города. Анкетирование проводилось в конце сентября – начале октября этого года. Предельная погрешность составляет 1,5%.

Заполняя анкеты, респонденты давали оценку качеству предоставления услуг по пятибалльной шкале. Им предлагалось определить уровень услуг городского пассажирского транспорта; коммунально-бытовых услуг; содержание улиц и дорог; работы медицинских и образовательных учреждений; решение личных вопросов граждан при обращении в районные структуры власти; создание в районе условий для бизнеса и условий для получения денежных кредитов; проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; отдаленность от помещений продовольственных магазинов, рынков, аптек.

И.ШЕВЛЯКОВ представил обобщенные выводы исследования по каждому району.

Так, средняя оценка, которую поставили опрошенные Голосеевскому району, составляет 63,8% и является не очень высокой из-за низкой оценки транспортных услуг, медицинских услуг и низкой оценки условий для ведения бизнеса.

По Дарницкому району средняя оценка - 71,8%, но транспортные услуги, условия для развития бизнеса, культурно-массовые мероприятия являются проблемными позициями в этом районе.

Деснянский район имеет среднюю оценку 67,2%, что является низким показателем преимущественно из-за низкого уровня транспортных услуг.

Днепровский район имеет средний показатель 70%. Условия для бизнеса, культурно-массовые мероприятия, транспортные услуги также являются проблемными позициями в этом районе.

Оболонский район его жители оценили в 69,6%, здесь достаточно низким является коммунально-бытовое обслуживание, качество медицинских услуг и уровень культурно-массовых мероприятий.

Средняя оценка Печерского района составляет 74%, его жители больше всего неудовлетворены транспортом и торговой инфраструктурой.

Подольский район находится на среднем уровне по городу и составляет 69,4%. Жители этого района довольно низко оценили уровень коммунальных и бытовых услуг, деятельность районной власти при решении проблем граждан, условия для ведения бизнеса и культурно-массовые мероприятия.

Святошинский район оценен в 68,2%. Его жители не удовлетворены деятельностью власти при обращениях граждан; медицинскими услугами и условиями для ведения бизнеса.

Соломенский район – 72%. В этом районе жители невысоко оценили уровень коммунально-бытового обслуживания, транспортные услуги, деятельность власти и условия для ведения бизнеса.

Шевченковский район имеет самую высокую среднюю оценку – 74,6%. Проблемными позициями здесь является приближенность жилых домов к торговым точкам (65,4%). По остальным позициям ситуация близка по оценке к среднему показателю или превышает его.

И.ШЕВЛЯКОВ рассказал, что по каждому району был сделан интегральный показатель. То есть, через критериальную оценку качества каждого вида услуг для каждого района вычислена интегральная оценка. Каждый из респондентов отранжировал все виды услуг по важности для себя, по каждому району определен рейтинг важности этих услуг, каждому рейтингу присвоен соответствующий вес – определены весовые коэффициенты каждого вида услуг и по этим весовым коэффициентам рассчитана оценка в процентах.

В результате средняя интегральная оценка удовлетворения жителей состоянием услуг в Киеве составляет 70,6%. Выше этого процента является оценка четырех районов: Шевченковского (74,6%), Печерского (74%), Соломенского (72%) и Дарницкого (71,8%). Остальные районы имеют показатель ниже среднего: Голосеевский – 63,8%; Деснянский – 67,2%; Оболонский – 69,6%; Днепровский – 70%; Подольский – 69,4; Святошинский – 68,2%.

По словам директора МЦПИ Владимира НИКИТИНА, такие исследования оценки уровня предоставления услуг населению регулярно проводятся во многих странах мира. По его данным, там жители городов дают оценку в среднем на уровне 30%.