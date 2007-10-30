Компания Capita презентовала пакет услуг «Персональный финансовый советник».

Как отметил сегодня на пресс-конференции в УНИАН управляющий партнер компании Сергей ЦЫБУЛЬСКИЙ, институт независимого финансового советника (НФС) - достаточно распространенное явление в развитых странах. При этом услугами НФС пользуются как богатые люди, так и люди со средним достатком.

По словам С.ЦЫБУЛЬСКОГО, основной функцией НФС, которым является компания Capita, является обеспечение клиентов всем необходимым для принятия правильных финансовых решений.

По его словам, НФС, представляя исключительно интересы клиента, дает рекомендации в сфере управления персональными финансами и, владея большим массивом информации о множестве предложений банков, страховых компаний и инвестиционных фондов, помогает принять наиболее оптимальное финансовое решение.

«В зависимости от запросов наших клиентов, мы подбираем для них оптимальный кредит, страховку, программу инвестирования или разрабатываем комплексную концепцию, связывающую доступные на текущий момент финансовые инструменты, - отметил С.ЦЫБУЛЬСКИЙ. - Наработанная процедура принятия решений позволяет быстро находить нужный клиенту вариант».

Он также подчеркнул, что у клиента НФС больше шансов получить кредит в банке или какой-либо другой финансовый продукт «более эффективный и по оптимальной цене».

С.ЦЫБУЛЬСКИЙ сообщил, что на сегодняшний день компания предоставляет консультации по ипотечным, автомобильным кредитам, по инвестициям в паевые инвестфонды. До конца года планируется ввести в портфель услуг консультации по депозитам, кредитным картам и основным страховым продуктам. Со следующего года можно будет получать консультации по пенсионным фондам, прямому инвестированию и медицинскому страхованию.

Стоимость услуг компании, сообщил С.ЦЫБУЛЬСКИЙ, разная в зависимости от сложности, при этом остается достаточно умеренной.

«Этапов взаимодействия с компанией существует несколько: первый - это оценка возможности получения и определение уровня доступных ставок, и это происходит совершенно бесплатно. Если это уже консультация по получению кредита, которая предполагает оценку кредитного профиля, подбор оптимальной программы, поиск ее, расчет всех исходных данных, работу с договорами финансовых учреждений, - то это уже консультация, которая на текущий момент стоит 190 грн. И есть сопровождение в процессе получения кредита, то есть, мы можем взять на себя все организационные вопросы по взаимодействию с финансовым учреждением, это дает еще определенные дополнительные преимущества. Это для разных по уровню кредитов стоит от 1,5 до 3 тыс. грн.», - сообщил С.ЦЫБУЛЬСКИЙ.