Акционер племенного завода «Дзвинкове» заявляет об искусственном банкротстве предприятия

Акционер - держатель контрольного пакета акций ОАО «Племенной завод «Дзвинкове» (Васильковский район Киевской области) Юрий БОНДАРЧУК заявляет об искусственном банкротстве предприятия.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН он сказал, что в искусственном банкротстве завода заинтересован его бывший председатель Петр ВЕРЕС.

Банкротство, сказал Ю.БОНДАРЧУК, проводится при помощи нелегитимных решений судов.

Говоря о причинах умышленной ликвидации предприятия, акционер сообщил, что племзавод в 2003 году передал ЧП «Агрофирма «Даниловская» (контролирует П.ВЕРЕС) на хранение свое имущество (трактора, комбайны, сеялки) на 1,79 млн. грн. Однако, как утверждает Ю.БОНДАРЧУК, имущество вместо хранения использовалось, и большинство из него уже переоформлено на агрофирму «Даниловская».

«Именно в этом лежит основная заинтересованность Петра ВЕРЕСА - ликвидировать предприятие (племзавод), чтобы оно не могло потом обратиться к нему с просьбой вернуть имущество», - заявил акционер завода.

По данным Ю.БОНДАРЧУКА, в планах нынешних владельцев завода - возродить его работу, поскольку в свое время на предприятии работали 800 человек и обрабатывалось более 3 тыс. га земли. Однако этому препятствуют судебные разбирательства, которые длятся уже два с половиной года - с середины 2005 года, когда Ю.БОНДАРЧУК стал акционером завода. В частности, по его словам, в мае 2006 года завод был объявлен банкротом и началась процедура его ликвидации, в феврале 2007 года Верховный Суд Украины прекратил процедуру банкротства, отправив дело в суд первой инстанции - Хозяйственный суд Киевской области. 23 октября т.г. этот суд вновь принял решение о ликвидации предприятия и объявил его банкротом.

Вместе с тем, по данным Ю.БОНДАРЧУКА, на сегодняшний день кредиторская задолженность завода составляет всего 1 тыс. 942 грн. против около 500 тыс. грн. задолженности на начало ведения судебных тяжб. Он заявил, что владельцы завода готовы были ее погасить, однако суд не прислушался к этому.

«Я не понимаю, какие именно аргументы рассматривал суд и чем руководствовался, вынося такое решение, - заявил Ю.БОНДАРЧУК. – Судья, несмотря на долю государства более 25%, несмотря на то, что 500 тыс. грн. было погашено, кроме 1 тыс. 942 грн., и несмотря на то, что предприятие владеет имуществом на более 8 млн. грн., выносит такое решение».

Акционер завода заявил, что намерен обратиться в прокуратуру Киевской области и Генеральную прокуратуру Украины по поводу расследования дела. Он отметил, что его поддерживает Фонд госимущества, который также выступает за возобновление работы предприятия.

Справка УНИАН. По состоянию на середину 2006 г. 55% акций ОАО «Племенной завод «Дзвинкове» владело ЗАО «Сельхозпродукт», 44% акций - ФГИУ.