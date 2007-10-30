Пенчук заявляет, что под давлением МВД и лично Луценко был втянут в дело Колесникова

Председатель фонда «Антикоррупция», бизнесмен, один из авторов проекта “Донецкая мафия” Борис ПЕНЧУК обвиняет бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в том, что тот использовал его в своих политических целях по делу Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Об этом Б.ПЕНЧУК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Б.ПЕНЧУК подчеркнул, что не поддерживает ни одну политическую силу. По его словам, он решил сделать это заявление только потому, что Ю.ЛУЦЕНКО опять претендует на руководство силовыми структурами.

«Я и моя семья не хотим того, что уже происходило с нами в 2005 году, и мы не хотим пережить все то, что мы пережили», - сказал он.

Б.ПЕНЧУК уверен, что Ю.ЛУЦЕНКО «развернет репрессии в стране».

По словам Б.ПЕНЧУКА, в 2005 году у него были «небольшие трения, взаимные вопросы» с Б.КОЛЕСНИКОВЫМ, который в то время занимал пост председателя Донецкого облсовета, и эти претензии остались и сегодня. Б.ПЕНЧУК отметил, что «все эти претензии мы могли бы всегда решить за обычным столом переговоров». «Однако, по воле определенных лиц, в частности, Ю.ЛУЦЕНКО, наше дело превратилось из пустячного гражданского вопроса в политические репрессии», - подчеркнул он.

Б.ПЕНЧУК сообщил, что в марте 2005 года «двое людей от МВД» предложили ему поговорить. По словам Б.ПЕНЧУКА, эти люди сказали о том, что в Украине осуществляется программа по борьбе с бандитизмом и что «запущена государственная машина», и если он не согласится добровольно работать по делу Б.КОЛЕСНИКОВА, то «есть разные методы воздействия».

Б.ПЕНЧУК утверждает, что был составлен иск, который он подписал, даже не дочитав до конца. По его словам, уже сегодня, перечитав этот документ, увидел, что там речь шла о физических преследованиях, и даже о том, что ему были оторваны ноги, что никаким образом не отвечает действительности.

Б.ПЕНЧУК утверждает, что к нему была приставлена охрана от МВД, которая, по сути, содержала его под домашним арестом. Он рассказал, что на несколько месяцев вместе с семьей был перевезен на дачу, где его охраняли и не давали возможности выходить за ее пределы. «Моя семья несколько месяцев находилась под домашним арестом», - сказал Б.ПЕНЧУК.

Он подчеркнул, что летом 2005 года у него была встреча с Ю.ЛУЦЕНКО, во время которой тот предложил Б.ПЕНЧУКУ «потерпеть».

На все вопросы журналистов, так вымогал ли Б.КОЛЕСНИКОВ у него акции торгового центра, о чем он неоднократно заявлял на пресс-конференциях, Б.ПЕНЧУК уклонялся от ответа, ссылаясь на подписку о неразглашении материалов следствия.

При этом, не отвечая на вопросы журналистов, почему же раньше, имея такую подписку, он все же комментировал материалы дела и заявлял о вымогательстве, Б.ПЕНЧУК сказал, что раньше на пресс-конференциях он находился в сопровождении представителей Министерства внутренних дел и должен был говорить то, что ему предлагали.

По словам Б.ПЕНЧУКА, по сути, у него «около виска держали пистолет», и таким образом он свидетельствовал.

На неоднократные вопросы журналистов, почему же только спустя 2,5 года он решился рассказать об этом, тем более что Ю.ЛУЦЕНКО уже давно не состоит в должности министр внутренних дел, Б.ПЕНЧУК заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО уже не министр, но «государственная машина» и люди, которые работают в ней, остались.

По словам Б.ПЕНЧУКА, сегодня он решил выступить, чтобы предотвратить назначение Ю.ЛУЦЕНКО на пост министра внутренних дел или вице-премьер-министра, который курирует силовой блок в правительстве.

Он не исключает возможности обращения в суд по поводу действий, которые были осуществлены против него со стороны МВД, и в частности, по поводу «домашнего ареста».

На пресс-конференции Б.ПЕНЧУКА присутствовали члены Партии регионов Ганна ГЕРМАН, Елена БОНДАРЕНКО и Евгений ГЕЛЛЕР.

Справка УНИАН. Б.ПЕНЧУК в 2005 году обвинял Б.КОЛЕСНИКОВА в вымогании акций торгового центра «Белый лебедь» (Донецк).

Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года по уголовному делу, возбужденному по факту вымогания в 2002 году акций ТЦ «Белый лебедь» у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Б.ПЕНЧУКА (сына). 2 августа 2005 г. по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял с него подписку о невыезде. Позже Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.

19 июля 2007 года прокуратура Донецкой области объявила Б.ПЕНЧУКА в розыск. Против него и его отца было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 383 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины, - по факту явно неправдивого сообщения органа дознания о совершении Б.КОЛЕСНИКОВЫМ особо тяжких преступлений, а также по факту дачи в ходе досудебного следствия явно неправдивых свидетельств с целью обвинения Б.КОЛЕСНИКОВА в совершении особо тяжких преступлений.

Летом 2007 года Б.ПЕНЧУК обращался у Омбудсмену Нине КАРПАЧЕВОЙ и Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой защитить его гражданские права.

Он заявлял, что “подчиненной одному из лидеров Партии регионов Борису КОЛЕСНИКОВУ прокуратурой осуществляются беспрецедентные террористические действия, направленные на уничтожение меня и членов моей семьи, то есть тех, кто был вынужден отдать прибыльный бизнес АХМЕТОВУ-КОЛЕСНИКОВУ и их окружению”.