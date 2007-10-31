ПЗУ: СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЧЕРНОГО МОРЯ

В связи с проведением 31 октября 2007 года Международного дня Черного моря Зеленые стран Черноморского региона подготовили заявление, в котором призывают к проведению экстренной встречи черноморских стран для реализации дальнейших мер, направленных на спасение Черного моря от постоянного загрязнения и чрезмерного рыболовства.

«Черное море находится в «болезненном состоянии», вызванном продолжающимся загрязнением, потерей био разнообразия и чрезмерным рыболоведческим промыслом. Отмечены случаи уничтожения рыбного фонда. Необходимо внедрить уже разработанные меры, а также предпринять новые для лечения Черного моря и спасения его от дальнейшей экологической деградации». Зеленые партии стран Черноморского региона также обращают внимание на необходимость проведения борьбы с коррупцией и стимулирования процесса демократизации. «Существует прямая связь между существующим загрязнением, избыточным рыболоведческим промыслом в Черном море и отсутствием регулирующего законодательства, слабым уровнем реализации существующих международных договоров и коррупцией. Гражданам и представителям НПО часто препятствуют в проведении акций протеста. Такого не должно быть, наоборот их усилия следовало бы поддерживать», – так заявляют Зеленые Черноморского региона.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ПАРТИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ СТРАН ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА ПО ПОВОДУ ПРОВЕДЕНИЯ 31 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЧЕРНОГО МОРЯ

Вылечить Черное море!

1. Черное море находится в «болезненном состоянии», вызванном продолжающимся загрязнением, потерей биоразнообразия и чрезмерным рыболоведческим промыслом. Имеют случаи уничтожения рыбного фонда. Являясь внутренним морем, Черное море принадлежит к одному из наиболее хрупких морских регионов мира. Интенсивное загрязнение, проводимое на протяжении уже нескольких десятилетий странами, расположенными в регионе Черного моря, оказывает жесточайшее влияние на качество воды и морскую фауну.

Необходима экстренная встреча Черноморских стран для разработки новых мер

2. Наши правительства, кажется, не понимают всю серьезность катастрофы. Являясь Зелеными партиями, мы считаем необходимым приостановить существующий бизнес на его прежнем уровне; и в связи с этим призываем к проведению экстренной встречи стран Черноморского региона. Целью данной встречи должно быть не только обсуждение и оценка свежесобранных данных, но и принятия срочных мер, необходимых для прекращения загрязнения моря, для обеспечения контроля над биоразнообразием и установления жестких ограничений по рыболоведческому промыслу. Необходимо предпринять шаги, направленные на лечение Черного моря.

Продолжается загрязнение моря неочищенными сточными водами и его чрезмерное удобрение азотом

3. Чрезмерное удобрение Черного моря азотом и фосфорными компонентами, попадающими в воду в основном из сельскохозяйственных, коммунальных и промышленных источников (эвтрофикация - зарастание водоема водорослями) привело к изменению всей экосистемы Черного моря. Эти компоненты попадают в море из источников, находящихся в 17 странах, расположенных в районе водосбора. Доля «участия» прибрежных стран составляет около 70% от общего объема, практически все оставшееся количество загрязняющих веществ попадает в море через реку Дунай. Более того, годовой сброс более чем полумиллиарда кубических метров неочищенных сточных вод продолжается, поставляя в Черное море микробиологические загрязняющие вещества. Подобная ситуация представляет собой большую угрозу для здоровья людей и может повредить развитию устойчивого туризма и сельского хозяйства.

Ограничение рыболовства в Черном море уже не является достаточной мерой для его лечения

4.Недавно проведенные научные исследования подтвердили факт, уже хорошо известный многим рыбакам: чрезмерный рыболоведческий промысел в Черном море вызвал значительные изменения в морской экосистеме. Согласно данным исследованиям, уничтожение рыбного фонда изменило существующую в море пищевую цепочку, вызвав «режимные изменения», что привело к цветению вида инвазионных медуз. «Однако без контроля над биоразнообразием и уровнем загрязнения ограничение рыболоведческого промысла уже не будет достаточной мерой для восстановления стабильного состояния экосистемы»,- предупреждают ученые в своем недавнем исследовании, вошедшем в документы Национальной академии наук Соединенного Королевства.

Необходимы борьба с коррупцией и дальнейшая демократизация

5.Руководство законом, правильное управление и борьба с коррупцией являются необходимыми мерами для укрепления усилий по лечению Черного моря. Контроль над загрязнением и чрезмерным рыболоведческим промыслом необходимо усилить. Нарушители законов, а также и государственные служащие, не выполняющие свои обязанности должным образом, должны быть привлечены к судебной ответственности.

Действия граждан и общественных организаций по защите окружающей среды должны поддерживаться, им не должны препятствовать

6. Наши правительства должны понимать, что многие граждане и общественные организации посвятили себя делу спасения окружающей среды и Черного моря. Их деятельность следует высоко ценить и поддерживать, а не препятствовать. Недавно 15 экологов были арестованы из-за участия в акции против хранилища ядерных отходов. В Турции из-за отсутствия участия общественности в создании новой конституции, мы боимся, что экологические вопросы не будут иметь соответствующего рассмотрения.

Действовать немедленно

7. Черное море обладает огромной экологической, социальной и экономической ценностью для всех окружающих его стран. Мы не можем решить проблемы каждой страны по отдельности. Лишь эффективное международное сотрудничество в данной области может привести к успеху. В связи с этим и по поводу проведения Международного дня Черного моря 2007 года мы призываем наших сограждан, общественные организации, наши правительства и все международные институции к немедленному действию. Вылечите Черное море!

Зеленые партии и политические движения:

Турции: Yesiller, Зеленые Турции;

Болгарии: Зеленая партия Болгарии

Румынии: Verzii, Зеленая партия;

Молдовы: Partidul Ecologist din Moldova,Alliante Verde (PEM AVE)

Украины: Партия Зеленых Украины и Зеленая партия Украины;

Российской Федерации: Зеленая Альтернатива (ГРОЗА) и Зеленая Россия, экологическая фракция партии Яблоко

Грузии: Sakartsvelo’s mtsvaneta partia, партия Зеленых