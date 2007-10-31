Актеры и режиссер «Исповеди Дона Жуана» поделятся впечатлениями о съемках

Осталась последняя съемочная неделя, а 5 ноября группа фильма «Исповедь Дон Жуана» возвращается в Киев и дает пресс-конференцию с участием актеров и режиссера. Напомним, что фильм создается по одноименной пьесе известного писателя и драматурга Анатолия Крыма. Оператор-постановщик картины – Игорь Иванов. Продюсеры – Егор Бенкендорф и Тамила Мостипан.

Последние съемки проходят по графику: 29 октября – Алупка, Воронцовский дворец, с 31 октября по 3 ноября – Массандра, дворец Александра II. В городе Массандра будет запечатлен бой на шпагах, а в парке, возле дворца – конные сцены.

5 ноября в Киев прибудут исполнители главных ролей – актеры Нодар Мгалоблишвили («Формула любви») и Артем Ткаченко («Меченосец», «Индиго») специально для того, чтобы поделиться с журналистами своими впечатлениями о съемочном периоде. На пресс-конференции режиссер картины Андрей Бенкендорф расскажет о работе над картиной и презентует лучшие ее кадры.

Время проведения пресс-конференции - 5 ноября 2007 года.

Место проведения пресс-конференции - ул. Хрещатик 4, УНИАН. Начало в 14:00.

Аккредитация: тел. 490 6765 внутр. 78-10, моб. 8067 792 27 03 – Наталья Пасечник (npasichnyk@inter.ua)

На пресс-конференции будут присутствовать режиссер картины Андрей Бенкендорф, директор Inter Media Production Егор Бенкендорф, исполнители главных ролей: Нодар Мгалоблишвили («Формула любви»), Артем Ткаченко («Индиго», «Меченосец»), Василий Баша («Старики полковники», «Я тебя люблю»), Елена Фесуненко (кинодебют).

Производство картины осуществляет кинокомпания Inter Media Production (телеканал «Интер») совместно с «Файно-Компани».

Сюжет ленты:

Дон Жуан умирает. Врач отпустил ему последний день жизни.Дон Жуан хочет исповедаться и отпустить свои грехи.

Никто из священников не хочет выслушать известного всей Испании грешника. Соглашается только молодой монах. И именно ему судьба дала узнать тайну – оказывается, Дон Жуан не был любовником ни одной из своих женщин в обыденном, плотском понимании этого смысла.

Пораженный эти монах постепенно сам приходит к исповеди перед Дон Жуаном. Он рассказывает, что влюблен в одну из прихожанок своего монастыря. Дон Жуан призывает его бросить монастырь и увезти свою любимую женщину.

И остается умирать. Теперь уже в полном одиночестве, но абсолютно счастливым.

Inter Media Production (IMP) - украинская кинокомпания, входящая в группу компаний Интер.

Пришла на телевизионный рынок Украины в 2006 году. Основной вид деятельности - производство художественных фильмов и телевизионных сериалов. На сегодняшний день кинокомпания IMP занята в производстве пяти картин: 60-серийного сериала «Колдовская любовь» (мистическая драма), двухсерийных телевизионных фильмов «Любовь на асфальте» (мелодрама), «Елка, кролик, попугай» (ироническая мелодрама), «7 дней до свадьбы» (романтическая комедия), «Исповедь Дон Жуана» (ироническая мелодрама). Директор компании – Егор Бенкендорф.

Денис Замрий,

Директор по маркетингу Inter Media Production

т. 8 067 243 18 42

zamriy@imp.com.ua