5 ноября 2007 г. в Исламском общественно-культурном Центре г. Киева будет проведена Международная научная конференция «Ислам в мире глобализации». Организаторами мероприятия являются Всеукраинская общественная организация «Украинский центр исламоведения» и Всеукраинская ассоциация общественных организаций «Альраид».

Проведение конференции приурочено 10-летию ВАОО «Альраид». За этот период Ассоциация объединила на основе равноправных взаимоотношений общественные организации из более чем 10 областных центров Украины и ее деятельность охватывает практически всю территорию страны. Поэтому в 2007 году была зарегистрирована Всеукраинская ассоциация общественных организаций «Альраид», которая является наследницей Межобластной ассоциации общественных организаций «Арраид».

Участие в мероприятии примут известные деятели науки, образования и культуры, представители органов государственной власти, общественных и религиозных организаций, народные депутаты Украины и дипломаты ряда стран мира.

В программе мероприятия предусмотрено ознакомление с результатами работы Ассоциации «Альраид» за десятилетний период. В рамках конференции будут зачитаны научные доклады, а также пройдет награждение победителей III-го Всеукраинского конкурса исламоведческих исследований молодых ученых им. Агатангела Крымского на тему «Ислам в мире глобализации».

Мероприятие состоятся в понедельник, 5 ноября 2007 года, в 10 часов 30 минут в Исламском общественном культурном центре г. Киева (ул. Дегтяревская, 25а). Начало регистрации в 10.00. т.(044) 490-99-00