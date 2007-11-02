КОРПОРАЦИЯ «АТЛАС»: 17 ЛЕТ НА РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

5 ноября 2007 года в ИА «УНИАН» состоится пресс-конференция, посвященная

17-летию Корпорации «Атлас» - ведущего системного интегратора в области телекоммуникационных и информационных технологий на рынке Украины.

Поддерживая статус прозрачности и открытости, Корпорация «Атлас» подводит итоги

17-летней деятельности и представляет планы дальнейшего развития.

За 17 лет Корпорация «Атлас» успешно реализовала сотни проектов для государственных и коммерческих структур Украины, в том числе - значительное количество проектов национального значения. Один из последних крупных и значимых проектов компании – создание информационно-аналитической системы для обеспечения проведения внеочередных выборов народных депутатов в 2007 году.

На пресс-конференции будет предоставлена информация о технических особенностях реализации системы, специфике функционирования системы в условиях сжатых сроков внеочередных выборов, построении комплексной системы защиты информации, прошедшей соответствующую аттестацию в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины. Также будут рассмотрены некоторые аспекты перспектив создания реестра избирателей Украины, как одного из ключевых направлений развития систем автоматизации избирательных процессов в стране.

Среди планов Корпорации «Атлас» – увеличение числа проектов на рынке инженерных сетей сооружений, автоматизации и диспетчеризации зданий. В контексте этого, компания «Атлас», входящая в Корпорацию «Атлас», анонсирует свое вступление в Украинскую строительную ассоциацию, способствующую развитию строительной отрасли в Украине. На сегодня членами Украинской строительной ассоциации являются более 200 мощных компаний рынка недвижимости, среди которых компания «Атлас» - единственная, специализирующаяся на построении интеллектоемкой инженерной инфраструктуры зданий и сооружений. На пресс-конференции будет предоставлена информация о решениях в этой области.

Киев, 31 октября 2007г.

Пресс-конференция состоится в конференц-зале ИА «УНИАН» по адресу: ул. Крещатик, 4

Начало пресс-конференции: в 10.30

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