Доход корпорации «Атлас» по итогам года вырастет на 24% и составит 120 млн.грн. – президент компании

По прогнозной оценке корпорации «Атлас», в 2007 году доход корпорации вырастет более чем на 24% и составит 120 млн.грн. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной 17-летию корпорации, президент корпорации «Атлас» Сергей МАТВЕЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.МАТВЕЕВА, доход корпорации в 2006 году составил 96,5 млн.грн, в 2005 году – 86 млн.грн.

По его мнению, корпорация на сегодня занимает в Украине «одного из ведущих мест среди системных интеграторов», входя в пятерку.

Справка УНИАН. Корпорация «Атлас» основана в 1990 году, сегодня представляет собой группу фирм и дочерних предприятий, занимает лидирующее место среди системных интеграторов в области телекоммуникационных и информационных технологий на рынке Украины.

В состав Корпорации «Атлас» входят: Акционерное общество закрытого типа «Атлас», специализация - системная интеграция в области создания сложных телекоммуникационных и информационных сетей и систем по индивидуальным запросам заказчиков; Центр банковских информационных технологий «ЦЕБИТ», основные направления деятельности - дистрибуция, внедрение, сопровождение продуктов компаний - мировых лидеров в области программного обеспечения, проведение ежегодных конференций; Антивирусная лаборатория «ЦЕБИТ» (основана в 2003 году на базе одного из подразделений «ЦЕБИТ»), занимается разработкой, созданием и поддержкой комплексных систем антивирусной защиты; ООО «Научно-производственное предприятие “ПРОКОМ”» (основано в 1991 году), занимается разработкой, внедрением и обслуживанием банков данных, информационно-аналитических систем различного назначения, которые создаются на основе концепции баз данных; Компания «Атлас-Технолоджи» - оказывает услуги информационно-биллингового обслуживания.

Деятельность Корпорации «Атлас» направлена на разработку и внедрение проектов в области создания сетей и систем как корпоративного, так и общего использования, интегрирующих процессы передачи данных, голоса, видео изображений, на решение полного спектра сопутствующих проблем, а также интеграцию, разработку и адаптацию к требованиям заказчика, необходимых ему программных систем.

На счету Корпорации сотни успешно реализованных проектов для государственных и коммерческих структур Украины, в том числе значительное количество проектов национального значения. АОЗТ «Атлас» имеет опыт реализации комплексных проектов, интегрирующих самые последние разработки мирового рынка высоких технологий, включающих разработку и согласование проектной документации, поставку и инсталляцию оборудования, обучение специалистов заказчика и дальнейшее сопровождение реализованных решений.

Среди них - разработка и внедрение компьютерной системы информационно-аналитической поддержки избирательных процессов Единой информационно-аналитической системы «Выборы», которая успешно зарекомендовала себя на прошедших досрочных парламентских выборах.