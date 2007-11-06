Украина должна усилить лидерские позиции в Черноморском регионе – эксперт

Украина должна усилить лидерские позиции в Черноморском регионе.

Такое убеждение высказал заведующий кафедрой Института международных отношений Киевского национального университета, доктор исторических наук, профессор Владимир МАНЖОЛА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его мнению, внешняя политика Украина в Черноморском регионе должна сосредоточиться на нескольких приоритетных направлениях. В первую очередь, на достижении регионального лидерства; обретение статуса активного донора безопасности; выдвижении инициатив по решению актуальных проблем политического, социального и экономического развития.

Также В.МАНЖОЛА убежден, что Украина должна активно участвовать в региональных режимах безопасности и проанализировать все свои возможности в посреднических усилиях в “замороженных конфликтах” Черноморского региона.

Он добавил, что страны региона должны совместно обеспечить индустриальное развитие. В частности, способствовать активизации международных организаций, привлечь в их работу как можно большее количество государств и в сжатые сроки усовершенствовать механизмы принятия коллективных решений.

По словам В.МАНЖОЛЫ, Украина должна динамичнее принимать участие в предотвращении транснациональных угроз как собственными силами, так и при помощи региональных партнеров. От эффективности противодействия международному терроризму, религиозному фундаментализму, незаконной миграции, контрабанде будут зависеть перспективы сотрудничества Украины с Европейским Союзом и, прежде всего, ее собственная безопасность.

Кроме того, по словам В.МАНЖОЛЫ, Украина должна максимизировать экономические прибыли от регионального сотрудничества, углубления транзитной роли региона, усиления торговых связей и производственной специализации. Объединенные общими экономическими интересами и высокой степенью взаимозависимости, страны региона будут иметь лучшие позиции в отношениях с внешними рынками, убежден он.

В.МАНЖОЛА сообщил, что эти рекомендации будут направлены участникам Киевского форума безопасности ”Замороженные конфликты” в контексте безопасности и стабильности Черноморского региона”, который запланирован провести 14-15 ноября.