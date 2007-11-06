Представители интеллигенции на чрезвычайном собрании 30 ноября составят “черный список” врагов украинской культуры

Представители интеллигенции созывают 30 ноября в Киеве чрезвычайное собрание для обсуждения проблем в культурной сфере и составления “черного списка” врагов украинской культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил писатель и издатель Виталий КАПРАНОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, чрезвычайное собрание состоится в культурном центре Киево-Могилянской академии по ул. Ильинской, 9, в 11.00. Он пригласил деятелей культуры, художников и небезразличных людей прийти на мероприятие, чтобы дать оценку действиям власти по отношению к украинской культуре и составить план действий.

Писатель сообщил, что с целью подготовки к чрезвычайному собранию был создан сайт www.cultura.net.ua, на котором Украина объявлена зоной культурного бедствия. Каждый желающий может предоставить информацию о культурных бедах, происходящих во всех регионах страны, предложения относительно определения врагов украинской культуры или проведения чрезвычайного собрания.

“Под культурной бедой имеется в виду не только то, что разрушено или кто-то убит. Если в городе нет книжного магазина или библиотека не отапливается - это тоже беда”, - объяснил он.

В.КАПРАНОВ добавил, что к чрезвычайному собранию каждый вторник ноября планируется провести четыре тематических пресс-конференции в УНИАН, которые будут посвящены состоянию дел в украинских театрах и кинотеатрах, музыке и изобразительном искусстве.

По данным В.КАПРАНОВА, за 16 лет в Украине уничтожены 3 тысячи книжных магазинов, около 1 тысячи кинотеатров, множество архитектурных памятников разрушены или запущены.

В свою очередь член Национального союза архитекторов Украины Георгий ДУХОВИЧНЫЙ добавил, что цель собрания – не дать воплотиться желанию власти перевести культуру в сферу услуг и спасти то, что еще осталось.

По мнению архитектора, под видом реконструкции или восстановления Киев обрастает сооружениями, пригодными разве что для съемок российских сериалов. К злоупотреблениям власти приводит и то, что списки объектов культурного наследия, которые должна обнародовать местная власть, до сих пор остаются закрытыми для общественности. Г.ДУХОВИЧНИЙ отметил, что последние 19 месяцев все требования архитекторов к киевской власти о встрече игнорировались.

Он также добавил, что в список врагов украинской культуры будут внесены должностные лица, чьи подписи стоят на разрешениях на разрушение архитектурных памятников.

Со своей стороны генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергей КРОЛЕВЕЦ выразил мнение, что руководители музеев не имеют никакого влияния на принятие решений в культурной сфере, а музеи не имеют средств для своего развития. По его данным, 85% бюджета музея идет на заработную плату сотрудникам, а 15% - на уплату коммунальных услуг, тогда как в мире музеи выделяют на оплату труда только 5-10% от общего бюджета.

По словам директора историко-архитектурного музея “Киевская крепость” Вячеслава КУЛИНИЧА, музей провел восемь судов относительно незаконной застройки, и все выиграл. В частности, Высший административный суд Киева отказал застройщику, который планировал построить 24-этажный дом “на пороге музея”.

Он также сообщил, что после того, как Президент Украины своим указом предоставил музею статус национального, киевская власть не передает собственность музею в государственную собственность из-за земельного интереса.