Одесское безвременье

«КАК РЕЙДЕРЫ ЗАХВАТЫВАЮТ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ЛИТЬЯ (г. Одесса, ул. Химическая, 2) И КАК ИМ В ЭТОМ ПОМОГАЮТ СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»

НИИСЛ – Научно Исследовательский Институт специальных способов литья

1. Противоправные действия сотрудников МВД Одесской области против рабочих НИИСЛа – массовые задержания на рабочих местах 3.11.2007

С понедельника, 5 ноября 2007 года, работники ОАО «НИИСЛ» (Научно-исследовательский институт специальных способов литья, в который входят научные подразделения, контрольные лаборатории и опытный завод в составе литейного и механосборочного завода) не могут попасть на свое предприятие.

2. Возбуждение Генеральной прокуратурой уголовного дела по факту злоупотребления и превышения служебных полномочий, а также многократного невыполнения решений суда директором БТИ г. Одессы Ивановым Д.А.

Доступ на завод блокирован охранной фирмой, выставленной предприятием-рейдером, которое, несмотря на наличие судебных решений и запретов, сумело получить необходимые документы в БТИ г. Одессы и зайти на территорию института, и правоохранительные органы, помогающие захватчикам во всех их не правовых действиях.

3. Последствие бандитского захвата завода НИИСЛ – отключена котельная завода, которая обеспечивала подачу тепла в город. Жителя близлежащего микрорайона г. Одессы Слободка -2 остались без отопления

Более подробно о том, какие технологии рейдерства применялись в течение полуторагодичной атаки на ОАО «НИИСЛ» и в чем конкретно выражалась поддержка судебных инстанций, правоохранительных органов, местных органов власти, оказываемая предприятию-захватчику, пойдет речь на пресс-конференции с участием главы компании «Винсо-Тиссен» (собственника контрольного пакета акций, 70%) Сергея Посредникова, юриста компании «Винсо-Тиссен» Алексея Цельева.

Дата проведения: 12:30 08.11.2007

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