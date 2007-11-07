Подарите малышке последний шанс на спасение!

На краю земли, в далеком Сингапуре врачи клиники Parkwey Cancer Centre борются за жизнь маленькой девочки из Украины Дарины Билды, страдающей тяжелым онкологическим заболеванием. После того как в Киеве, Москве и даже Израиле специалисты были вынуждены расписаться в своем бессилии перед злокачественной опухолью, в Сингапуре малышке дали 30% шансов на полное выздоровление! Деньги, которые удалось собрать семье на лечение дочери, утекают, словно вода сквозь пальцы. А ведь впереди еще 5-6 месяцев борьбы с болезнью, которые никак нельзя прерывать. Поэтому сегодня четырехлетней Дариночке снова требуется наша помощь.

О маленькой девочке Дарине Билде уже не раз писали СМИ и сообщали киевские радиоканалы тогда, когда семья пыталась собрать деньги на операцию по удалению злокачественного образования, поразившего копчиковый отдел позвоночника ребенка. И киевские, и московские хирурги-онкологи не взялись за этот сложный случай. Поэтому все надежды были возложены на израильскую клинику, готовую принять ребенка при условии оплаты счета за свои услуги. Для того, чтоб собрать более $40 тыс., необходимых для лечения в Израиле, родственникам маленькой Дариночки понадобилось несколько месяцев. Операция тем временем из раза в раз переносилась на более поздний срок. Боль, надежда, любовь, усилия воли, мольбы о помощи и поддержка десятков неравнодушных людей таки привели семью к заветной цели. Перелет в Израиль, госпитализация, подготовка к операции, анализы и обследования... И здесь, словно гром среди ясного неба, разразилась трагедия.

За день до назначенной операции израильские медики констатировали, что опухоль агрессивно пошла в рост, в легких малютки образовались множественные метастазы. В сложившейся ситуации в Израиле оперировать ребенка отказались. Родственникам Дариночки предстояло, смирившись с безмерной болью, возвращаться домой и в отчаянии от собственного бессилия видеть как день ото дня девочка стремительно угасает. В этот тяжелый момент мама Дариночки едва сдерживая слезы просила только о том, чтоб собранные на операцию дочери деньги передали другому нуждающемуся в помощи ребенку, которого еще можно спасти. Так всего один месяц промедления по причине отсутствия денег на лечение чуть не перечеркнул все шансы ребенка на выживание.

Положительный ответ клиники из Сингапура Parkwey Cancer Centre, где сразу же согласились принять Дарину, возродил угасающую надежду. Семья не долго размышляла над этим важным решением. Девочку экстренно перевезли из Израиля в Сингапур, где начался новый этап в двухлетней борьбе с болезнью. Обещанные сингапурскими профессорами 30% шансов на полное выздоровление ребенка - это так много по сравнению с полной безысходностью. Тем более что маленькая Дариночка из Украины - настоящий борец! Сейчас малышка героически переносит курс химиотерапии. "Я скоро приеду!, - обещает четырехлетняя кроха своей любимой бабушке, оставшейся в Украине, - А ты приготовишь мне жареную курочку и борщик?". И слыша из телефона родной звонкий голосок, женщина едва сдерживает слезы. Ведь ей известно, что при благоприятном течении лечения, малышке нужно еще 5-6 месяцев находится вдали от дома. А цена спасения единственной любимой внучки возрастает до астрономической суммы около $100 тыс. Ведь в Сингапуре, который по оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) входит в первую десятку государств с наиболее высоким качеством системы здравоохранения, расценки на медуслуги достаточно высоки, равно как и стоимость жизни. Первый этап лечения - двухмесячный курс химиотерапии - оценивается в 50 тыс. сингапурских долларов (около $35 тыс.). И, учитывая все сопутствующие расходы, семье уже сейчас не хватает около $10 тыс. чтоб расплатится с клиникой. А впереди еще предстоит дорогостоящая операция, без которой опухоль не победить!

Но мама девочки надеется и верит! На днях она сообщила, что в Сингапуре среди городских кварталов им с Дариночкой удалось отыскать и посетить православную церковь. Да поможет Бог этой сильной семье! И отмечая 7 ноября свой день рождения вдали от родины, Анна - мама Дарины - будет молить только об одном! Ведь в этой непростой ситуации семья наших соотечественников, спасающих жизнь своего единственного ребенка, вновь вынуждена просить нас о помощи и поддержке. Им попросту больше не на кого надеяться! К слову, врачи в далеком Сингапуре не понимают и не могут представить то, как мы всем миром собираем по копеечке огромные сумы на лечение наших украинских детей. Но мы ведь сможем показать, что своих в беде не бросают!

Волонтеры Всеукраинской ассоциации организаций, групп и лиц, работающих с детьми, страдающими онкозаболеваниями www.donor.org.ua просит оказать посильную помощь на лечение Дарины Билды.

Информация и документы: www.donor.org.ua/darina

Финансовые пожертвования можно перечислять на любой счет, указанный в реквизитах в просьбе о помощи: http://donor.org.ua/darina. Бабушка Дариночки - Ирина Пилипенко - получила доверенность от мамы девочки - Анны Билды - на распоряжение этими счетами. Контактный телефон бабушки 8-097-519-9950

По вопросам помощи Дарине Билде можно обратиться к волонтеру Всеукраинской ассоциации организаций, групп и лиц, работающих с детьми, страдающими онкозаболеваниями www.donor.org.ua Марии Бабенко: babenko_m@mail.ru моб. +38 (050) 443-0259