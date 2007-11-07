Работа коалиции будет неэффективной без договоренности между Ющенко и Тимошенко о президентских выборах 2010 года - политологи

Политологи считают, что без договоренности между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО относительно участия в президентских выборах 2010 года робота демократической коалиции будет неэффективной.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН, посвященной коалиционному процессу.

Так, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ высказал мнение, что процесс формирования демократической коалиции тормозит “проблема 2010 года”, поскольку все понимают, что как только будет назначен премьер-министр, фактически стартует президентская избирательная кампания.

“Сегодня ключ к демократической коалиции находится не у Президента Украины, и тем более не у новых лидеров НУ-НС, ключ к этой коалиции - у БЮТ”, - считает В.КАРАСЁВ. По словам политолога, двум политическим силам необходимо договориться о “коалиции 2010 года”. “Если будет конфликт, борьба внутри демократической коалиции, то выигрывает третий, нам нужно осознать опыт 2005 года”, - сказал В.КАРАСЁВ.

“Либо будет пат между Президентом и премьером, либо должен быть пакт между Президентом и премьером относительно формирования, структуризации более широких принципов, более широкой и долговременной стратегии коалиции демократических сил”, - сказал он, отметив, что речь идет не о широкой коалиции, а о более основательных принципах формирования коалиции НУ-НС и БЮТ. Договоренность о президентских выборах, по его словам, позволит сформировать стратегию развития государства на 8-10 лет.

В свою очередь, генеральный директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА высказал мнение, что “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ должны договориться, например, о совместной поддержке кандидатуры В.ЮЩЕНКО на предстоящих президентских выборах, а в 2015 году – кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО.

По убеждению эксперта, эти политики должны осознать, что победу они могут одержать “только в дуэте”. Он считает, что это позволит обеспечить преемственность власти, а также определить стратегию развития страны на больше чем 10 лет.

В.БАЛА назвал ошибочными идеи кое-кого из окружения лидера БЮТ относительно ее победы на президентских выборах в 2010 году. “Окружение Ю.ТИМОШЕНКО подталкивает ее идти на выборы 2010 года, мне кажется, что это будет ее (Ю.ТИМОШЕНКО) стратегическая ошибка”, - считает политолог. По мнению В.БАЛА, если электорат НУ-НС не поддержит Ю.ТИМОШЕНКО на предстоящих президентских выборах или просто не придет на выборы, у нее не будет шансов на победу.

Президент Академии политических наук Украины Николай МИХАЙЛЬЧЕНКО рассказал, что в сентябре Всеукраинской социологической службой был проведен опрос, результаты которого свидетельствуют, что более половины украинцев не хотят видеть женщину на посту Президента. По его словам, только 17% готовы поддержать женщину, и еще 16% скорее готовы, чем не готовы, избрать женщину главой государства. “Я думаю, что ни Россия, ни Украина пока еще не созрели до такой тендерной политики, чтобы избрать Президента-женщину”, - сказал М.МИХАЙЛЬЧЕНКО. Он отметил, что женщина может выйти во второй тур выборов, но потом население проголосует за мужчину.

Также политологи не исключили, что в случае отсутствия договоренности между лидерами НУ-НС и БЮТ, будет сформировано техническое правительство, где премьером будет менеджер, а не политик. “Если не будет достигнута договоренность внутри демократических сил... то тогда может быть правительство непартийных политиков”, - сказал В.КАРАСЁВ. По его мнению, в таком случае правительство может возглавить Сергей ТИГИПКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Виктор БАЛОГА.

Кроме того, политологи высказывали мнения о том, зарегистрируются ли представители Партии регионов народными депутатами. Политологи сошлись во мнении, что это произойдет и парламент приступит к работе.

Н.МИХАЙЛЬЧЕНКО отметил, что отказ “регионалов” от полномочий народных депутатов не обеспечит еще год премьерства их лидеру Виктору ЯНУКОВИЧУ. “Потому что там много вариантов, которые позволяют сформировать техническое правительство. Если Партия регионов будет блокировать работу парламента, какие основания оставлять их лидера премьер-министром?”, - отметил он.