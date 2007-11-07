Тендерная палата выиграла суд у газеты «Зеркало недели»

Тендерная палата Украины выиграла суд у газеты «Зеркало недели» по поводу публикации информации о ТПУ в указанном издании (№34 от 15 сентября т.г.).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Правления ТПУ Владимир ЛАБА.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, Печерский суд столицы 30 октября принял решение по иску ТПУ, которым «опровергнул обвинения, распространенные газетой».

«То есть, данное решение суда принято в пользу Тендерной палаты, которая выиграла суд. Таким образом, газета должна опровергнуть неправдивую информацию, которая была распространена и доведена до общественности», - отметил В.ЛАБА.

Он считает, что газета «Зеркало недели» проводит «черную пиар-кампанию» по отношению к ТПУ. «На мой взгляд, лживые материалы в газете являются, наверное, заказными», - отметил В.ЛАБА, напомнив, что первый заместитель главного редактора газеты Юлия МОСТОВАЯ является женой министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО, а ТПУ в ходе проверок Министерства обороны выявила ряд нарушений в проведении министерством тендерных закупок.

В.ЛАБА отметил, что в случае появления в СМИ лживой информации о Тендерной палате «мы будем вынуждены и в дальнейшем обращаться в суды, чтобы защищать свою репутацию».

В свою очередь представители «Зеркало недели», которые присутствовали на пресс-конференции, в частности, юрист и обозреватель Юрий СКОЛОТИН, заявили, что газета намерена опротестовать