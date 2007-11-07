Главной проблемой Вроцлава при подготовке к Евро-2012 является нехватка строителей – вице президент города

Главной проблемой Вроцлава (Польша) в подготовке к финальной части чемпионата Европы по футбола в 2012 году является нехватка строителей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент Вроцлава Войцех АДАМСКИ.

“Что касается финансовой части подготовки к Евро-2012, то проблем нет. Бюджет запланирован средства есть. После вступления Польши в ЕС и присоединения к Шенгенской зоне наибольшей проблемой на сегодняшний день для Вроцлава являются сложности с приглашением на строительные площадки людей, например, из Украины и других стран ”, - сказал В.АДАМСКИ.

По его словам, из-за большого объема работ польских строителей не хватает.

Он заверил, что власти Вроцлава делают все необходимое, чтобы в определенные сроки была построена транспортная, спортивная инфраструктура и гостиницы.

Он рассказал, что бюджет города на сегодняшний день составляет 1 млрд. дол. и он увеличивается ежегодно на 20%.

По словам В.АДАМСКИ, финансирование подготовки к Евро-2012 осуществляется из бюджета города, из государственного бюджета и средств ЕС.

Как известно, проведение Евро-2012 запланировано в 4 городах Польши - Варшава, Вроцлав, Гданьск, Познань и 4 городах Украины - Днепропетровск, Донецк, Киев, Львов.