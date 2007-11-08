Интернет-технологии: новые лидеры на туристическом рынке Украины.

Туристическая отрасль в Украине растет темпами, намного выше среднемировых: в 2006 году количество туристов увеличилось на 17%! Украинцы явно почувствовали вкус к путешествиям! Теперь очевидно, что туризм, один из наиболее динамичных секторов мировой экономики, ста-новится одной из ведущих отраслей в Украине.

Но внутри отрасли происходят существенные качественные изменения! Уверенный рост «оздоровительного» направления на мировом и украинском туристическом рынках является свершившимся фактом. Клиенты все более отдают предпочтение «полезному» отдыху – всеоб-щее стремление к здоровому образу жизни, красоте и долголетию приводит к тому, что спрос именно на санаторно-курортные и SPA-туры растет опережающими темпами. В результате в этом году только за 9 месяцев поток туристов на чешские курорты увеличился более чем на 30%.

Естественно, что конкуренция на таком перспективном рынке требует внедрения новых передо-вых технологий – это единственный путь занять лидирующие позиции. Именно с этой целью компания ЛОЯЛ, on-line-партнер в Украине крупнейшего чешского туроператора TERMА Travel, впервые в Украине предложила систему on-line бронирования туров в Чехию. Теперь профес-сионалы туристического рынка могут самостоятельно осуществить расчет проживания, монито-ринг и бронирование свободных мест в санаториях и отелях. Благодаря этому ЛОЯЛ предлагает туристическим агентствам и агентам самые выгодные условия партнерства, а также уникальную информационную и консультативную поддержку.

Следующим шагом компании ЛОЯЛ по внедрению высоких технологий стала презентация в рамках прошедшего недавно ХI съезда туристических агентств Украины уникального рейтинга санаториев и отелей Чехии. По результатам анкетирования туристов определяется уровень оте-ля по четырем важнейшим критериям: 1. Номер. 2. Персонал. 3. Питание. 4. Лечение в санатории. Достоверность анкет можно проверить прямо на сайте компании ЛОЯЛ. Рейтинг обновляется ежедневно. Объективная информация будет интересна как самим туристам, так и турагентствам – правильно подобрать санаторий или отель, программу проживания, питания и лечения, исходя из потребностей конкретного человека – значит получить постоянного благодарного клиента.

C 2002 туристическая компания «ЛОЯЛ» активно продвигает на украинском рынке оздорови-тельный отдых и лечение в Чехии. Кроме курортных туров «ЛОЯЛ» активно развивает традици-онное для Чехии экскурсионное направление. Например, пользуются высоким спросом, новые оригинальные авторские программы по Праге.

Прекрасное знание чешского курортного и отельного бизнеса и инвестиции в новые информаци-онные технологии позволили компании в короткий срок занять лидирующие позиции на чеш-ском направлении украинского туристического рынка.

Более детальную информацию Вы можете получить в офисе ТК «ЛОЯЛ».

Киев, ул. Рогнединская, 1/13, офис 4.

Тел.: (044) 391-391-1, 494-44-51, 494-44-52, 287-31-87, 287-7412

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