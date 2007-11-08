Независимый медиа-профсоюз снимет документальное кино о журналистских расследованиях фактов коррупции в Украине

Независимый медиа-профсоюз Украины снимет документальное кино о журналистских расследованиях фактов коррупции в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель проекта „Стражи демократии: медиа против коррупции” Игорь ЧАЙКА.

В частности, в ходе пресс-конференции был презентован проект независимого медиа-профсоюза Украины „Стражи демократии: медиа против коррупции”, который стал возможен при поддержке проекта «Содействие активному участию граждан в противодействии коррупции в Украине «Достойная Украина».

Проектом НМПУ предусмотрено создание документального фильма „Журналистские расследования фактов коррупции в Украине”, посвященного современному состоянию дел в отечественных медиа и, в частности, существующим проблемам, которые возникают во время проведения профессиональных журналистских расследований о коррупционных проблемах. Фильм будет создан на основе нескольких резонансных антикоррупционных журналистских расследований с участием авторов этих расследований, „героев” их публикаций, а также медиа-экспертов и экспертов по вопросам антикоррупционной деятельности.

И.ЧАЙКА сообщил, что работа над фильмом должна завершиться в январе 2008 года.

По словам инициаторов проекта „Стражи демократии: медиа против коррупции”, он также предусматривает создание интернет-сайта „Стражи демократии”. Сайт будет содержать лучшие журналистские антикоррупционные расследования, интервью с экспертами, фотоматериалы, информацию об акциях, направленных на преодоление явлений коррупции в украинском обществе и опыт борьбы с коррупцией, статистических данных, отчетах отечественных и международных комиссий и фондов и тому подобное. На базе накопленной информации будет подготовлена периодическая электронная версия ежемесячного Вестника „Стражи демократии”. Вестник также будет доступен в открытом доступе на сайте.

И.ЧАЙКА не исключил, что в рамках этого проекта будет подготовлен рейтинг “ТОП-100 самых коррумпированных украинцев”.

В свою очередь председатель независимого медиа-профсоюза Украины Сергей ГУЗЬ выразил надежду, что этот проект будет способствовать преодолению коррупции в самих СМИ. Он отметил важность того, чтобы масс-медиа могли свободно говорить и писать о коррупции.