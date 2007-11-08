Компания «Винсо-Тиссен» заявляет о рейдерском захвате завода специальных способов литья в Одессе

Компания «Винсо-Тиссен» (г. Киев), владеющая 70% акций ОАО «Научно-исследовательский институт специальных способов литья» («НИИСЛ», г. Одесса), заявляет о рейдерском захвате 3 ноября территории и производственных зданий НИИСЛ.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил глава «Винсо-Тиссен» Сергей ПОСРЕДНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в ситуации, сложившейся вокруг НИИСЛ, присутствуют все признаки рейдерского захвата, осуществленного при попустительстве местных органов власти.

«В мае 2005 года собственником ОАО «НИИСЛ» с долей 68,55% в уставном фонде стала фирма «Винсо-Тиссен». Однако из-за деловой нечистоплотности председателя Правления акционерного общества Александра ПАНАСЮКА предприятие, заключившее ряд преднамеренно невыполнимых договоров, попало в тяжелое экономическое положение, было возбуждено дело о банкротстве. В качестве обеспечения договоров залога выступали производственные помещения. При этом А.ПАНАСЮК передал помещения завода ЧП «Золотой лан», которое их сразу же перепродало одесской фирме «Дубль А», - сказал С.ПОСРЕДНИКОВ.

При этом он добавил, что «фирма «Винсо-Тиссен» назначила нового председателя Правления и сумела в судебном порядке доказать неправомочность действий А.ПАНАСЮКА в части заключения договоров, а также доказать правовую абсурдность всех этих договоров, в соответствии с которыми у помещений завода якобы появился новый собственник». По словам С.ПОСРЕДНИКОВА, «право собственности фирмы «Винсо-Тиссен» на производственные помещения, расположенные по адресу ул. Химическая, 2, были неоднократно подтверждены решениями Хозяйственного суда Одесской области, Апелляционного хозяйственного суда Одесской области и Приморским судом Г. Одессы».

Тем не менее, отмечает С.ПОСРЕДНИКОВ, на протяжении полутора лет рейдеры не оставляли попыток захватить контроль над предприятием, «изыскивая любые возможности для затягивания судебных процессов и возбуждения новых дел».

Глава «Винсо-Тиссен» убежден, что «после того, как ООО «Дубль А» убедилось в том, что, действуя в рамках правового поля, не удается достигнуть желаемой цели, были применены неправовые методы, реализация которых была бы невозможной без помощи и поддержки со стороны отдельных органов судебной власти, правоохранительных органов, органов местной власти».

По данным С.ПОСРЕДНИКОВА, 4 июля 2007 года состоялись торги, на которых ООО «Дубль А» сумело продать не принадлежащие ей по закону производственные помещения НИИСЛ по ул. Химическая, 2 фирме «Донпромметресурс». «Несмотря на то, что определением Хозяйственного суда г. Киева от 12.07.07 года было запрещено ООО «Донпромметресурс» обращаться за получением свидетельства о приобретении недвижимого имущества, а коммунальному предприятию «Одесское городское бюро технической инвентаризации и регистрации объектов недвижимости» (КП «ОМБТИ и РОН») вносить какие-либо изменения в сведения о собственнике данного недвижимого имущества в государственный реестр прав собственности, «добросовестный покупатель», тем не менее, сумел получить все необходимые документы на чужое недвижимое имущество. При этом Прокуратура Одесской области не сочла криминалом факт откровенного игнорирования определения Хозяйственного суда», - подчеркнул С.ПОСРЕДНИКОВ.

Он сообщил, что 3 ноября 2007 года на основании результатов торгов фирмами «Дубль А» и «Донпромметресурс» был осуществлен физический захват предприятия. «При этом захватчики и правоохранительные органы, вызванные рейдерами для «наведения» порядка на территории предприятия, цинично переступили через определение Приморского районного суда г. Одессы от 24 октября 2007 г. о запрещении ООО «Донпромметресурс» совершать какие-либо действия о вступлении в фактическое владение производственными помещениями по адресу ул. Химическая, 2», - сказал С.ПОСРЕДНИКОВ.

По его словам, в результате рейдерской атаки четыре дня подряд, с 5 по 8 ноября, работники ОАО «НИИСЛ» не могут попасть на свои рабочие места, а 28 рабочих, которые трудоустраивались на предприятие 3 ноября, были задержаны сотрудниками Хмельницкого отделения милиции Малиновского РОВД Одессы и впоследствии осуждены якобы за сопротивление представителям органам власти на 15 суток.

При этом С.ПОСРЕДНИКОВ отметил, что «рейдеров не интересует производство НИИСЛ, в первую очередь они заинтересованы в захвате территории предприятия площадью около 6 га и строений, расположенных на ней». По мнению С.ПОСРЕДНИКОВА, достигнуть своих целей рейдерам будет проще всего, доведя предприятие до банкротства, к которому может привести его простой.

Подытоживая, С.ПОСРЕДНИКОВ сообщил, что «Винсо-Тиссен» обратилось в Генеральную прокуратуру Украины, которая сейчас проводит проверку по фактам действий одесских правоохранительных органов в отношении ОАО «НИИСЛ». «Я надеюсь, что Генпрокуратура разберется в этом вопросе», - добавил С.ПОСРЕДНИКОВ.

***Научно-исследовательский институт специальных способов литья был создан в 1951 году как научно-технологический и конструкторский центр в области разработки и внедрения технологий и оборудования для специальных способов литья. В 1994 году предприятие стало Открытым акционерным обществом. С 2002 года ОАО «НИИСЛ» - головная научная организация Министерства промышленной политики Украины по вопросам научно-технического обеспечения направления «Разработка специальных технологий литейного производства». Сегодня отливками, изготовленными ОАО «НИИСЛ», пользуются практически все отечественные стеклозаводы (Гостомельский, Житомирский, Рокитновский, Симферопольский), а также стеклозаводы Молдовы, Беларуси, России.