Тимошенко, Богатырева и Екатерина Ющенко вошли в тройку самых влиятельных женщин Украины по рейтингу «Фокуса»

Юлия ТИМОШЕНКО, Раиса БОГАТЫРЕВА, Екатерина ЮЩЕНКО вошли в тройку самых влиятельных женщин Украины согласно рейтингу «100 самых влиятельных женин Украины в 2007 году», проведенного журналом «Фокус».

Об этом сообщил главный редактор журнала Михаил ГЛАДКИЙ cегодня на пресс-конференции в УНИАН.

На 4-м месте - Юлия МОСТОВАЯ, 5-м - Анна ГЕРМАН. Шестое место в рейтинге 2007 года занимает Валентина СЕМЕНЮК, 7-е - Вера УЛЬЯНЧЕНКО. 8-е место заняла Инна БОГОСЛОВСКАЯ, 9-е - Марина СТАВНИЙЧУК и замыкает десятку самых влиятельных женщин народная артистка Украины София РОТАРУ.

100 самых влиятельных женщин Украины выбирали эксперты - 31 мужчина из сферы политики, бизнеса, науки, журналистики и шоу-бизнеса. По словам М.ГЛАДКОГО, журнал предложил экспертам список из 130 номинанток, и эксперты расставили места. После чего редакция «Фокуса» подготовила консолидированный рейтинг.

Среди экспертов были лидер «Народной партии» Владимир ЛИТВИН, автор и ведущий программы «Свобода Савика Шустера» Савик ШУСТЕР, член БЮТ Андрей ШКИЛЬ, член блока «Наша Украина – Народная самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ, директор Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ, генеральный директор канала ICTV Александр БОГУЦКИЙ.

М.ГЛАДКИЙ отметил, что в этом году сотня влиятельных женщин Украины была «как предсказуемой, так и неожиданной».

По его словам, несмотря на то, что самыми влиятельными украинками по-прежнему остались политики и чиновники, рейтинг в этом году пополнился именами из шоу-бизнеса и мира моды. По мнению М.ГЛАДКОГО, это связано с тем, что люди устали от политики и стали больше внимания уделять моде и шоу-бизнесу.

Кроме того, в рейтинге этого года не оказалось многих прошлогодних лауреаток из сферы бизнеса. М.ГЛАДКИЙ связывает это с тем, что украинский бизнес выработал иммунитет политическим изменениям и развивается стабильно, но без публичной огласки своих успехов.

М.ГЛАДКИЙ также сообщил, что по сравнению с прошлогодним рейтингом, значительно увеличились позиции Е.ЮЩЕНКО, Людмилы ЯНУКОВИЧ, жены Рената АХМЕТОВА Лилии СМИРНОВОЙ, а также жены Виктора ПИНЧУКА Елены ФРАНЧУК.

В тоже время снизился рейтинг жены Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Алины АЙВАЗОВОЙ.

М.ГЛАДКИЙ отметил, что средний возраст участниц рейтинга - 46 лет, самой старшей из которых Лине КОСТЕНКО 77 лет.

Впервые в Украине журнал «Фокус» представил рейтинг 100 самых влиятельных женщин в октябре 2006 года. В этом году в списке появилось много новых фамилий, хотя десятка лидеров почти не изменилась.