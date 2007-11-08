На «5 канале» будет продемонстрирован документально-постановочный фильм «Иван Мазепа»

Студия ВИАТЕЛ продемонстрирует на «5 канале» документально-постановочный фильм «Иван Мазепа» из сериала документальных фильмов «Игра судьбы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент студии ВИАТЕЛ, режиссер фильма, преподаватель кафедры кино и телевидения Киевского театрального института им. Карпенка-Карого, член Национального союза кинематографистов Украины Василий ВИТЕР.

По его словам, документальный фильм «Иван Мазепа» состоит из четырех частей по пятнадцать минут каждая. Они будут транслироваться с 10 ноября по 2 декабря на «5 канале».

Как отметил режиссер, будет рассказывать в фильме об украинском гетмане Иване Мазепе телеведущая «5 канала» Наталия СОПИТ.

В первой части Н.СОПИТ расскажет о «первых шагах Ивана Мазепы в жизни, политике и любви», во второй - о «гетмане Мазепе как одном из самых богатых людей Европы». В третьей - о «крестнице Мазепы Мотре, которая стала его незабываемой любовью», в четвертой - о том, «как завершилась земная жизнь Ивана Мазепы».

В.ВИТЕР сообщил, что авторы фильма пользовались разными историческими источниками - украинскими, польскими, шведскими, российскими. Использовались источники и художественной литературы, например, «Мазепа» Лорда Байрона, а также письма Ивана Мазепы.

По словам режиссера фильма, целью создания ленты было показать украинцам настоящую жизнь Ивана Мазепы, поскольку она совсем неизвестна рядовому украинцу.

Премьера документального фильма «Иван Мазепа» состоится 8 ноября в Киеве, в кинотеатре «Киев».

***Сериал «Игра судьбы» - это различные истории из частной жизни знаменитых украинцев, проживавших в Украине и за рубежом. Проект начал свою работу в 2005 году на «5 канале».