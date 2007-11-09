Ruukki - 10 лет в Украине

13 ноября компания “Руукки Украина» празднует 10 -летие своей деятельности в Украине.

Компания «Руукки Украина» - дочернее предприятие концерна Ruukki -является ведущим производителем и поставщиком комплексных строительных решений на базе металлоконструкций для жилищного и коммерческого строительства в Украине.

Десять лет бизнеса Ruukki в Украине ознаменовались успехом. Компания была основана в 1997 г. с центральным офисом в Киеве. За время своей деятельности компания стала ключевым поставщиком кровельных и фасадных систем на рынках страны. В секторе кровельных систем для жилищного строительства Ruukki стала лидером. Торговый оборот компании вырос в 7 раз по сравнению с показателями 1997г.,численность персонала составляет более 300 человек. В Украине работают 3 производственных предприятия Ruukki: 2 завода по производству профилированных изделий из стали и завод по окраске стали. Обслуживанием клиентов занимается 20 региональных офисов, развита широкая дилерская сеть.

В рамках внедрения широкой инвестиционной программы сейчас ведется строительство нового завода, оснащенного 15 производственными линиями по изготовлению продукции для строительства.

Запуск нового производства запланирован во второй половине 2008 года.

Для строительной отрасли компания “Руукки Украина» предлагает широкий ассортимент компонентов и систем из стали, таких как металлочерепица, профилированный настил, фасадные кассеты, сэндвич-панели, звукопоглощающие экраны, а также материалы для фундаментов и каркасов зданий. Компания оказывает широкий спектр услуг, включая комплексные решения «под ключ» для коммерческого строительства.

Компания Ruukki владеет разнообразными технологиями и опытом поставок компонентов, систем или комплексных поставок для логистических центров, торговых и производственных помещений, офисов и гостиниц в Украине и во всем мире.

Решения Ruukki для строительства нацелены на повышение эффективности, скорости, качества и безопасности строительного процесса.

Rautaruukki занимается поставками компонентов, систем и интегрированных систем для строительной промышленности и машиностроения. Компания предлагает большой ассортимент металлопродукции и оказывает широкий спектр сопутствующих услуг. Rautaruukki со штатом более 13 000 человек проводит коммерческие операции в 23 странах Европы. Чистая сумма продаж в 2005 г. составила 3,7 млрд. евро. Акции компании котируются на Хельсинской фондовой бирже (Rautaruukki Oyj: RTRKS). www.ruukki.com