Общественные организации обеспокоены ростом уровня ксенофобии в Украине. Об этом во время круглого стола "Расизм и ксенофобия в Украине: как преодолеть стереотипы", что состоялся в УНИАН, сообщила исполнительный директор международной правозащитной общественной организации «Международная Амнистия в Украине» Антонина ТАРАНОВСКАЯ.

Она отметила, что проблема ксенофобии в Украине существует, и в последние годы она лишь обострилась. Однако, несмотря на увеличение проявлений нетерпимости, в частности расовой, украинские власти, по словам А.ТАРАНОВСКОЙ, не имеют политической воли решать эти проблемы.

А.ТАРАНОВСКАЯ также отметила, что жертвы актов расизма не только не могут рассчитывать на получение компенсации за совершенное над ними насилие, но и даже не идет речь о наказании виновных в этих преступлениях. По словам А.ТАРАНОВСКОЙ, как правило, в случаях нападения на иностранцев, правоохранители квалифицируют такие действия как обычное хулиганство, вместо того, чтобы возбудить дело и квалифицировать его как преступление на почве расовой нетерпимости.

Эксперт добавила, что при этом подавляющее большинство таких потерпевших не обращаются в милицию, поскольку просто боятся это делать. А.ТАРАНОВСКАЯ отметила, что иностранцы терпят двойное унижение: сначала на них совершают нападение преступники, а затем над ними еще и издеваются правоохранители.