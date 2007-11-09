Учредитель авиакомпании «Одесса» заявляет о попытках ее незаконного захвата

Учредитель и генеральный директор ООО «Авиакомпания «Одесса» Галина КУРОЧКИНА заявляет о попытках незаконного захвата компании.

Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, в августе 2007 года Одесский городской совет подал в Хозяйственный суд Одесской области иск к Одесскому объединенному авиаотряду о признании права собственности на здания и сооружения, расположенные на аэродроме „Застава”. В то же время, как отметила Г.КУРОЧКИНА, еще в 1991 г. собственником этого аэродрома и всех зданий и сооружений на нем стала авиакомпания «Одесса», а Одесский объединенный отряд на сегодня не существует. «Рейдерская схема поражает своей беспринципностью - „ноу-хау” заключается в том, что иск предъявили несуществующему предприятию… Одесская власть сделала вид, что авиакомпании 16 лет не существует», - сказала она.

Решением от 21 августа т.г. хозсуд признал за территориальным обществом г. Одессы в лице Одесского городского совета право собственности на здания и сооружения, расположенные на аэродроме „Застава”. Как считает Г.КУРОЧКИНА, это решение незаконно и является попыткой захвата аэродрома. При этом оно лишает компанию сооружений рыночной стоимостью 100 млн. грн.

21 сентября хозсуд принял второе решение - о вытребовании имущества и выселении авиакомпании. А 29 октября т.г. был осуществлен силовой захват компании при участии судебного исполнителя и охранной фирмы «Фортеця». «Ворвались на территорию, сломали дверь, разрушили имущество, приостановили деятельность компании», - заявила Г.КУРОЧКИНА. Таким образом, по ее мнению, «сегодня готовится хитрая схема перепродажи объекта».

По словам гендиректора «Одессы», борьба за эти земли ведется много лет. В частности, еще в 2000 г. Одесский горсовет изменил правовой статус земли аэродрома, приняв решение отвести его часть под кладбище. Как отмечает Г.КУРОЧКИНА, с этого времени авиакомпания не использует аэродром по целевому назначению, а только сдает здания в аренду. По ее словам, земля аэродрома ценна тем, что на ней планировалось построить жилой массив, это даже предусматривалось генпланом развития Одессы. Земли аэродрома составляют 240,3 га, из них 212 га являются летным полем. При этом Г.КУРОЧКИНА отметила, что не против отдать земли, однако с соответствующим уровнем компенсаций.

Как сообщила руководитель компании, на сегодня ею поданы кассационные жалобы в Высший хозяйственный суд, однако сроки рассмотрения дел еще не назначены. Кроме того, она обратилась в Секретариат Президента, который поручил Генеральной прокуратуре разобраться в указанном деле. В свою очередь, ГПУ перенаправила материалы для изучения в прокуратуру Одесской области. Однако Г.КУРОЧКИНА не надеется на то, что местная прокуратура что-то сделает. «Бездействие способствует совершению преступлений в дальнейшем», - отметила она.