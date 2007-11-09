Власти Запорожья хотят лишить “Хортицу” статуса национального заповедника, утверждает бывший директор
Бывший генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Константин СУШКО утверждает, что местные власти Запорожья хотят лишить “Хортицу” статуса “национальный заповедник”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
Как отметил К.СУШКО, в 2005 году после избрания Виктора ЮЩЕНКО Президентом Украины был издан указ о развитии заповедника. В результате заповедник получил государственный акт на право постоянного пользования землей.
“Мы стали хозяевами, и никакая власть, ни городская, ни областная, не имеют право разграничивать эти земли”, - сказал К.СУШКО, отметив, что после этого заповедник начал быстро развиваться.
Между тем, по его словам, местная власть поняла, что в случае развития заповедника ее претензии на землю останутся нереализованными. По данным К.СУШКО, только в этом году заповедник проверяли три комиссии КРУ, причем ни одна из них не нашла нарушений. Кроме того, мэр города Запорожья Евгений КАРТАШОВ стал заявлять о нецелесообразности получения акта на землю заповедником и предложил снизить статус заповедника до национального парка, отметил К.СУШКО.
Он утверждает, что городская власть хочет сделать часть острова развлекательной, а другую часть оставить заповеднику.
“Городская власть и областная власть заинтересованы в разбалансировании “Хортицы” и лишении ее статуса заповедника, чтобы иметь возможность разбазаривать землю”, - сказал К.СУШКО.
Он сообщил, что обращался по этому поводу к Президенту, в его Секретариат и Министерство культуры и туризма, но никакого ответа не получил.
Вместо этого, по словам К.СУШКО, решением министра культуры и туризма Юрия БОГУЦКОГО от 4 октября он был освобожден от должности. Бывший директор сообщил, что решение было принято на основании решения наблюдательного совета заповедника, в который входят 12 членов. Вместе с тем К.СУШКО отметил, что не только он не присутствовал на заседании наблюдательного совета, но и часть его членов, хотя их подписи под решением были поставлены.
“Оснований для такого решения не было”, - сказал К.СУШКО, отметив, что обратился в суд по поводу незаконного увольнения.