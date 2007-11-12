Пресс-релиз Украинской лаборатории качества и безопасности продукции аграрно-промышленного комплекса

Лаборатория качества и безопасности продукции аграрно-промышленного комплекса – это государственный проект, который создавался не как очередной орган, призванный контролировать производителей продуктов питания, а как научное учреждение. Целью работы лаборатории является изучение качества и безопасности как сырья, так и готовых продуктов, попавших на стол к потребителю, а также анализ и отслеживание технологий пищевого производства.

На сегодняшний день порядка 13 законов Украины в той или иной мере касаются вопросов контроля качества и безопасности пищевой продукции. Однако для осуществления качественного и последовательного контроля необходим непрерывный мониторинг и знание современных пищевых технологий. По словам руководителя лаборатории, доктора биологических наук Сергей МЕЛЬНИЧУКА, технологии пищевого бизнеса все время усложняются: появляются новые виды продукции, компоненты, добавки, которые не всегда оказываются безвредными. На сегодняшний день украинским «пищевым контролерам» не хватает достоверной информации о том, что именно необходимо контролировать, и какая продукция может быть небезопасной. Это касается не только импортных продуктов, но и украинских. Система контроля качества еды в большинстве случаев осталась советской, а вот технологии производства продуктов, даже на наших заводах, применяются западные. Зачастую органы, контролирующие пищевую промышленность, ознакомлены со старыми технологиями, многие из которых уже не актуальны. А из-за отсутствия исследований и знания новейших компонентов, применяемых в пищевой промышленности, на украинский рынок попадают продукты с малоизученными или незнакомыми ингредиентами. Некоторые государственные учреждения частично занимаются изучением этого вопроса, но для полноты картины украинским ученым долгое время не хватало современного и дорогостоящего оборудования, способного распознавать полный состав продукта.

Этой проблемой – отсутствием серьезного научного подхода в формировании пищевой политики страны – заинтересовался и Кабинет министров, который в

2003 году обязал Министерства политики и финансов предусмотреть в проекте бюджета на 2004 года 7,5 млн. грн. на создание лаборатории, а в 2005 - 2,5 млн. грн. Благодаря поддержке государства в научной лаборатории появилось новейшее оборудование, стоимостью около 1,5 млн. долларов. Газовые и жидкие хроматомасспектрометры, которые способны «распознать» 183 тысячи веществ. Например, обнаружить и определить в продукте количество пестицидов, удобрений, которыми обрабатывалось сырье, ветеринарных препаратов, нефтепродуктов и тд. А спектрометр с индуктивно-связанной плазмой способен «разложить» состав продукта по таблице Менделеева, выявив с абсолютной точностью наличие всех микроэлементов. Такое оборудование, как считают ученые, дает возможность держать «руку на пульсе» пищевого бизнеса. А это значит – вовремя защитить украинского потребителя от некачественной продукции, которая может быть импортирована в страну либо произведена местными пищевыми заводами.

Одна из задач лаборатории – привести качество украинских продуктов питания к европейским стандартам, когда на этикетке (штрихкоде) сообщается не только калорийность, но и место происхождения товара, на каких полях он выращен, какими пестицидами обрабатывался. Основной упор в работе научного учреждения будет сделан на изучение грунта, анализа его экологического состояния и исследования выращенного на нем сырья. Такой научный подход к ведению сельского хозяйства создаст прозрачные схемы выращивания продуктов, что в дальнейшем позволит не контролировать конечный продукт. Предполагается, появление подобных лабораторий и в других регионах страны.

Уважаемые журналисты, торжественное открытие лаборатории состоится в пятницу,

16 ноября в 11-00 в с. Чабаны.