В Украине создана лаборатория качества и безопасности продукции АПК

В Украине создана лаборатория качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель лаборатории Сергей МЕЛЬНИЧУК, отметив, что торжественное открытие лаборатории запланировано на 16 ноября.

По словам С.МЕЛЬНИЧУКА, лаборатория является на 100% государственным предприятием, подчиняется Кабинету министров Украины и финансируется из государственного бюджета.

Как сказал С.МЕЛЬНИЧУК, одна из главных задач лаборатории - приведение качества украинских продуктов питания к европейским стандартам, когда на этикетке (штрих-коде) сообщается не только калорийность продукта, но и место происхождения товара, на каких полях он выращен, какими пестицидами обрабатывался.

По информации С.МЕЛЬНИЧУКА, создание лаборатории полностью финансировалось из госбюджета. Он отметил, что на первом этапе были попытки привлечь гранты и другие средства, но в результате было решено, что это должно быть государственное предприятие, которое бы стояло на защите национальных интересов.

Как сообщил С.МЕЛЬНИЧУК, всего на создание лаборатории потрачен 51 млн. грн. - от проектирования до оснащения. При этом, по его мнению, необходимо еще около 10-15 млн. грн. для оснащения лаборатории всем необходимым оборудованием.

По информации С.МЕЛЬНИЧУКА, лаборатория оснащена газовыми и жидкими хроматомасспектрометрами, которые способны «распознавать» 183 тысячи веществ, например, обнаружить в продукте количество пестицидов и удобрений, которыми обрабатывалось сырье. Кроме того, в лаборатории имеется спектрометр с индуктивно-связной плазмой, который способен разложить состав продукта по таблице Менделеева, выявив наличие всех микроэлементов.

Как считает специалист, такое оборудование позволит защитить украинских потребителей от некачественной продукции, которая может быть ввезена в страну или произведена отечественными производителями.

По мнению С.МЕЛЬНИЧУКА, для обеспечения потребностей Украины в данных исследованиях необходимо открыть еще 5 таких исследовательских центров.