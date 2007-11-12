53% киевлян негативно оценивают деятельность мэра Киева Черновецкого - опрос

53% киевлян негативно оценивают деятельность мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Об этом сообщила на пресс-конференции в агентстве УНИАН научный руководитель фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА, ссылаясь на результаты опроса.

По ее словам, опрос жителей Киева проводился Фондом “Демократические инициативы” и фирмой “Юкрейниан социолоджи сервис” 29 октября-7 ноября. Методом интервью опрошены 1502 киевлянина, и статистическая погрешность выборки не превышает 2,5%.

По данным И.БЕКЕШКИНОЙ, вполне или преимущественно положительно оценивают деятельность Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО 15% опрошенных киевлян. Она добавила, что общая оценка деятельности мэра Киева – 2,3 по 5-бальной шкале.

И.БЕКЕШКИНА отметила, наибольше всего недовольны деятельностью Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО те, кто голосовал на выборах 2006 года за Виталия КЛИЧКО (73% неудовлетворены, 7% - довольны). По ее словам, несколько меньше недовольных среди электората А.ОМЕЛЬЧЕНКО - 65,5%, других кандидатов - 67,8% и тех, кто голосовал в 2006 году против всех, - 63,6%. Среди прежних избирателей самого Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО 35% довольны его деятельностью, 30% - не довольны, еще 35% “насколько довольные, настолько и нет”.

По словам И.БЕКЕШКИНОЙ, опрошенные граждане склонны к тому, что необходимо провести досрочные выборы мэра Киева - 46%, не согласны с этим - 31%, а 23% еще не определились. Больше всего сторонников досрочных выборов мэра среди электората, который полтора года назад голосовал за Виталия КЛИЧКО. И.БЕКЕШКИНА отметила, что только среди прежних избирателей Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО относительно преобладают противники досрочных выборов.

Руководитель фирмы “Юкрейниан социолоджи сервис” Александр ВИШНЯК сообщил, что за досрочные выборы Киевсовета выступают 44,2% опрошенных, против - 32,7%, не определились - 23,1%. Он отметил, что согласно данным опроса, в случае досрочных выборов в Киевсовет прошли бы те же политические силы, кроме СПУ (0,7%). Так, за БЮТ готовы проголосовать 19,6% опрошенных, блок Виталия КЛИЧКО - 17,3%, блок “Наша Украина – Народная самооборона” - 11,5%, блок Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО - 8,4%, Партия регионов и избирательный блок “Общественный актив Киева” (по 4%), блок ЛИТВИНА-3,7%, КПУ - 1,5%, блок Михаила БРОДСКОГО - 1,4.