Указ Президента о лишении Сацюка воинского звания является незаконным – адвокат

Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о лишении бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА воинского звания генерал-майор является незаконным.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил его адвокат Виктор ПЕТРУНЕНКО.

“Согласно законодательству Украины, военнослужащий может быть лишен воинского звания генерала не иначе, как по приговору суда в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Следовательно, приведенное решение В.ЮЩЕНКО является незаконным”, - сказал В.ПЕТРУНЕНКО.

По его словам, любые утверждения представителей Секретариата Президента о том, что В.САЦЮК предоставил неправдивые документы, на основании которых ему присвоили звание, являются неправдивыми и отменены материалами “печальноизвестного” уголовного дела о присвоении В.САЦЮКОМ собственной заработной платы заместителя председателя СБУ.

Адвокат отметил, что уголовное дело по статье 364 против В.САЦЮКА было возбуждено, поскольку предусматривало возможность задержания подозреваемого.

Кроме того, В.ПЕТРУНЕНКО напомнил, что трижды в течение 2-х лет уголовное дело закрывалось из-за отсутствия состава преступления.

По мнению адвоката, отмена заместителем генпрокурора Виталием ЩОТКИНЫМ постановления следователя о закрытии данного дела выглядит как надуманная попытка любой ценой найти основания для обоснования решения В.ЮЩЕНКО о лишении В.САЦЮКА воинского звания.

“Настоящие причины этого беззакония признаны в служебном рапорте следователям Генеральной прокуратуры Украины, который в мае 2005 года возбудил это абсурдное дело, который указал, что действительной причиной возбуждения уголовного дела в отношении В.САЦЮКА была попытка руководства правоохранительных органов продемонстрировать так называемые “успехи” в раскрытии покушения на жизнь В.ЮЩЕНКО, и что в результате давления руководства СБУ и Генпрокуратуры Украины, непосредственно по указанию начальника Главного следственного управления ГПУ О.КУЦОГО при отсутствии законных оснований было возбуждено уголовное дело, целью которого было задержание и незаконное содержание под стражей В.САЦЮКА”, - добавил адвокат.

В.ПЕТРУНЕНКО отметил, что В.САЦЮК вынужден обращаться за защитой своих прав не только в судебные учреждения Украины, но и в международный суд и другие правозащитные организации.

Также адвокат сообщил, что В.САЦЮК принял решение политическими мерами бороться против системы беззакония, сложившейся в Украине, не уточнив, в то же время, о каких мерах идет речь.

Также В.ПЕТРУНЕНКО заявил, что не знает о точном место нахождении своего клиента.

По его словам, В.САЦЮК имеет опасения относительно совершения против него незаконных действий со стороны власти.

Как сообщал УНИАН, В.САЦЮК занимал должность первого заместителя председателя СБУ с апреля по декабрь 2004 года.

Уголовное дело в отношении В.САЦЮКА было возбуждено летом 2005 года Главным следственным управлением Генпрокуратуры Украины по части 3 статьи 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), частью 2 статьи 366 (служебная фальсификация, повлекшая тяжкие последствия) и частью 3 статьи 358 (использование явно поддельного документа) Уголовного кодекса Украины. В деле было вынесено постановление о привлечении его как обвиняемого по указанным статьям Уголовного кодекса Украины.

1 марта с.г. временно исполняющий обязанности руководителя Национального центрального бюро Интерпола в Украине Ростислав ВЕРГЕЛЕС заявил журналистам, что НЦБ сняло с международного розыска бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА, поскольку дело в отношении него закрыто.

29 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым отменил указ своего предшественника Леонида КУЧМЫ о присвоении бывшему заместителю председателя СБУ В.САЦЮКУ воинского звания генерал-майор.

6 ноября ГПУ отменила постановление следователя о закрытии уголовного дела в отношении В.САЦЮКА, возбужденное по фактам незаконного присвоения ему воинских званий, использования диплома о высшем образовании и получении в связи с этим заработной платы. Проведение досудебного следствия по делу поручено военной прокуратуре Центрального региона Украины.