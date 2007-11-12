Для ускорения перехода на контактную армию с 2008 года нужно 6 млрд. грн. - эксперт

Для ускорения перехода на контактную армию с 2008 года нужны 6 млрд. грн.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил бывший первый заместитель начальника Главного финансово-экономического управления Министерства обороны и бывший главный консультант Администрации Президента Украины Петр БАТМАН.

“Для обеспечения ускоренного перехода на контрактную армию нужно около 6 млрд. грн. – то есть для завершения призыва не 2009 году, а в следующем”, - сказал П.БАТМАН.

Он отметил, что на 2008 год для решения жилищной проблемы военнослужащих запланированы 150 млн. грн., и такими темпами, по его словам, не удастся закрыть квартирную очередь даже на протяжении 40 лет.

По мнению П.БАТМАНА, в первую очередь необходимо найти около 500 млн. грн. для компенсаций военным за поднаем жилья.

Также П.БАТМАН отметил, что согласно постановлению Кабмина со следующего года офицер будет получать от 700 дол., а контрактник - от 300 дол.

Он также считает, что в первую очередь в армии нужно ликвидировать должности водителей, которые обслуживают командиров и начальников.

В свою очередь, генерал-лейтенант, бывший председатель Координационного совета при Президенте Украины по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих, работников милиции, таможенной службы и членов их семей, лидер ПП „Отчизна" Вилен МАРТИРОСЯН призвал политиков дать возможность Юлии ТИМОШЕНКО выполнить предвыборное обещание о переходе на контрактную армию с 1 января следующего года.

Он считает, что в ныне действующий министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО является самым лучшим руководителем оборонного ведомства Украины, но ошибается относительно сроков перехода на контрактную армию.

“Наша команда знает и верит, что это возможно (контрактная армия со следующего года –УНИАН). Ю.ТИМОШЕНКО взяла на себя обязательство остановить призыв и финансировать армию, создать мощную армию, помогать военным пенсионерам....Бог дал нам женщину. Давайте поддержим эту женщину, чтобы она защитила свой очаг”, - сказал он.

По убеждению В.МАРТИРОСЯНА, создание контрактной армии быстрыми темпами позволит Украине стать сильным государством.

“После того как мы сдали ядерное оружие, есть единственная возможность показать, что мы сильны – это профессиональная армия”, - отметил В.МАРТИРОСЯН.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал, что для перехода на контрактную службу Вооруженными силами Украины на протяжении 2,5 лет необходимо выделить 47 млрд. гривен.

“2009 год – будет последним годом общего призыва. Я убежден, что за оставшееся время нам нужно очень многое сделать – сама программа перехода на контрактную основу в ближайшие два с половиной года оценивается приблизительно в 47 миллиардов гривен”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время Президент подчеркнул, что денежный вопрос не является самым главным в переходе на контрактную военную службу, хотя это немалая сумма для национального бюджета.

По его словам, вопрос заключается в том, чтобы за это время создать достойные условия для военнослужащих, для которых служба в армии станет профессией.