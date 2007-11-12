Общественные организации заявляют о появлении новой схемы отбирания земли у крестьян

Общественная организация “Общественный суд Украины” заявляет о появлении новой схемы отбирания земли у крестьян.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель организации Ярослав МИСЯЦЬ.

По его словам, бизнес-структуры и коррумпированные председатели сельсоветов, чувствуя свою полную безнаказанность, выдумали схему отбирания даже узаконенной земли у сельских жителей.

В соответствии с ней, сначала председатель сельсовета собирает у крестьян законные государственные акты на право собственности под предлогом выдачи актов нового образца. После этого акты уничтожаются под видом ограбления и, таким образом, люди теряют документ, подтверждающий право собственности и вместе с ним право защитить себя в судебном порядке. Последний этап – председатель сельсовета заново раздает решение “задним числом” и изготовляет акты уже новым владельцам.

Я.МИСЯЦЬ отметил, что такая схема сейчас осуществляется в с.Подгорцы Обуховского района Киевской области. “Там на собственности людей, прямо на огородах и дворах, устанавливают колья для новой разметки земли”, – рассказал он, добавив, что владельцы даже не могут возразить, поскольку формально потеряли право собственности.

Сейчас “Общественный суд Украины” внедряет программу постоянного мониторинга действий должностных лиц в Управлении земельных ресурсов Киевской области и открывает “горячую линию” для предотвращения преступлений в земельной сфере (тел. 8 (044) 22-999-02).