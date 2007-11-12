Французский писатель Фредерик Бегбедер презентовал в Киеве свой новый роман «Идеаль»

Сегодня в Киеве в информационном агентстве УНИАН популярный французский писатель Фредерик БЕГБЕДЕР презентовал свой новый роман «Идеаль».

Презентация романа состоялась в рамках промо-тура «Идеаль» странами СНГ.

По словам писателя, роман «Идеаль» – это продолжение его знаменитого бестселлера «99 франков».

В «Идеале» главный герой «99 франков» – Октав Паранго – отправляется в Россию на поиски идеальной русской красавицы для рекламы мировой косметической корпорации.

Ф.БЕГБЕДЕР отметил, что роман «Идеаль» о красоте женщин, о том, как женская красота может свести с ума мужчин, и как красота стала индустрией моды, секса и манипуляции женщинами.

По словам писателя, в книжке есть определенные намеки на Украину, но в основном, это роман об использовании лиц русских женщин в косметической промышленности.

Автор также сообщил, что роман «Идеаль» написан под воздействием великих русских романов, потому что, как отмечает писатель, он не может писать о реальности, не вспоминая самые выдающиеся произведения русской литературы ХІХ ст.

По словам Ф.БЕГБЕДЕРА, «Идеаль» – это роман о человеке, который считает себя Россией. «Октав Паранго считает, что он так же свободен, как и Россия, но он узнает, что не только он не свободен, но и Россия также», – отмечает автор.

Французский писатель сознался, что, хотя чаще бывает в России, чем в Украине, ему больше нравятся украинцы. “Украинцы более «классные», а россияне очень параноидальны, они как будто чем-то обеспокоены, озабочены, в них чувствуется страх перед будущим”, считает Ф.БЕГБЕДЕР.

Он также сообщил, что в последний раз был в Украине перед Помаранчевой революцией и, по его мнению, революция очень изменила украинцев, она помогла им «разрядиться».

По словам писателя, многие французы чувствуют себя больше европейцами в Киеве, чем в Москве.

Президент Форума издателей Александра КОВАЛЬ, которая также присутствовала на пресс-конференции, отметила, что книжки Ф.БЕГБЕДЕРА переполнены эмоциями и настоящими чувствами, и именно благодаря этому они завоевывают мировую популярность.

А.КОВАЛЬ выразила убеждение, что в наилучшие книги ХХІ века войдут также книги Фредерика БЕГБЕДЕРА.

***Фредерик БЕГБЕДЕР – современный французский прозаик, публицист, литературный критик и редактор, автор нашумевшего романа "99 франков", а также – "Любовь живет три года", "Каникулы в коме", "Windows on the world", "Романтический эгоист".