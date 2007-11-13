РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SAP ERP В КОМПАНИИ ЛАН-УКРАИНА

15 ноября 2007, УНИАН, г. Киев - пройдет пресс-конференция, посвященная подведению итогов использования бизнес-решения SAP ERP в компании Лан-Украина.

В ходе пресс-конференции представители данного проекта расскажут о стратегии развития компании Лан-Украина, почему было выбрано решение SAP ERP, детально о проекте и особенностях внедрения, о преимуществах, которые получила компания Лан-Украина и дальнейших планах компании по автоматизации бизнес-процессов. Кроме того, на пресс-конференции будут озвучены показатели эффективности использования решения SAP в компании Лан-Украина.

Участники мероприятия:

· Сребнюк Михаил, генеральный директор, ЛАН-Украина

· Евгений Салтыков, коммерческий директор, ЛАН-Украина

· Татьяна Красножон, финансовый директор, ЛАН-Украина

· Александр Мельников, управляющий директор, SAP Ukraine

· Сергей Маглюй, вице-президент по инновациям, корпорация Инком

Компания Лан-Украина была основана в 1995 году. Основной сферой деятельности компании являются импорт, производство и дистрибьюция качественных продуктов питания. За годы своего существования компания «Лан-Украина» завоевала репутацию респектабельной компании, хорошо известной в деловых кругах Киева и Украины. Характерные особенности компании – динамизм, стремление к лучшему, следование единым корпоративным принципам, ориентация на клиентов с целью максимального удовлетворения их потребностей и установления длительных партнерских отношений.

Продукция, представляемая компанией, неизменно пользуется спросом у потребителей. Непрерывный мониторинг рынка продовольственных товаров, оперативность принятия управленческих решений, с учетом сложившихся изменений, позволяют компании «Лан-Украина» формировать сбалансированный ассортимент продукции, дополнять его новыми позициями. Одно из основных преимуществ компании – постоянное наличие всего ассортимента продукции на складе в г. Киеве. Кроме этого, у компании есть развитая дистрибьюторская сеть по Украине. Продукция компании сертифицирована и имеет длительный срок хранения.

Лан-Украина предоставляет своим клиентам широкий спектр послепродажных услуг, включая бесплатную загрузку, возможность хранения продукции на складе, доставку во все регионы Украины по желанию заказчика, а также экспедиторские услуги.

Дополнительная информация: http://www.lanukr.com

Компания SAP является ведущим в мире поставщиком программных решений для управления бизнесом. В настоящее время более 43 400 компаний, расположенные в более чем 120 странах мира, используют в своей работе программное обеспечение SAP – начиная от решений, отвечающих потребностям предприятий среднего и малого бизнеса, и заканчивая комплексными решениями для глобальных корпораций. Решения SAP для управления бизнесом помогают предприятиям во всем мире совершенствовать взаимоотношения с клиентами, расширять совместную деятельность с партнерами и повышать эффективность деятельности компаний в рамках логистических цепочек и бизнес-операций. Эти решения базируются на платформе SAP NetWeaver, поддерживающей инновации и обеспечивающей изменение бизнеса.

Отраслевые решения SAP эффективно поддерживают уникальные ключевые бизнес-процессы более 25 отраслей, включая сферу высоких технологий, здравоохранение, сферу розничной торговли, государственный и финансовый сектора и многие другие.

Компания SAP имеет представительства в более чем 50 странах мира, представлена на нескольких биржах, включая Франкфуртскую фондовую биржу и Нью-Йоркскую фондовую биржу, под символом “SAP”. Дополнительная информация: http://www.sap.com. На украинский рынок компания SAP вышла в 1995 году. Сегодня свыше 80 украинских предприятий и государственных организаций являются заказчиками SAP. Дополнительная информация: http://www.sap.ua

Корпорация Инком - крупнейшая украинская IT-компания, оказывает полный спектр услуг в области интеграции информационных технологий, включая бизнес-решения, IT-консалтинг, безопасность предприятия, серверы и системы хранения данных, сети и телекоммуникации, а также подготовку и сертификацию IT-специалистов. Инком – единственное IT-предприятие на украинском рынке, имеющее 30 филиалов в крупнейших городах на всей территории страны и, как следствие, способное в кратчайшие сроки удовлетворить сервисные запросы своих заказчиков в любой точке Украины. Свою историю корпорация Инком ведет с 1990-го года. Сертифицированный партнер SAP с 2004 года. Подробнее о корпорации Инком - на сайте www.incom.ua.